Da mesi si parla di crisi tra Elodie e Marracash e circolano voci su una presunta rottura tra i due. In una recente intervista a Vanity Fair Elodie ha detto la sua sull’argomento.

Elodie e Marracash stanno ancora insieme, tra alti e bassi, come rivela la stessa Elodie nel corso di un’intervista a Vanity Fair: “È una relazione stimolante e faticosa,” ha raccontato la cantante “siamo molto diversi.” Secondo quanto dichiarato dalla ex allieva di Amici i due vivrebbero di alti e bassi come tutte le coppie, in parte accentuati dalle difficoltà legate al lavoro nel mondo dello spettacolo.

“Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi.”

Elodie ha affermato senza esitazioni che al momento non vuole figli, perché non si sente pronta ed “essere genitori è la cosa più difficile”. La cantante al momento sta cercando la sua strada, e non si vergogna di ammettere di aver fatto ricorso alla psicoterapia. Le lezioni migliori tuttavia – ribadisce – le ha imparate dalle persone incontrate per caso lungo il cammino.

La relazione tra Elodie e il rapper Marracash dunque procede, anche se non a gonfie vele. Ma a noi piacciono perché sono umani, sono veri e non hanno paura di rivelare le proprie fragilità: singole o di coppia. E poi sono entrambi due esseri liberi, capaci di distinguersi in quanto singola unità e non solo nelle dinamiche a due.