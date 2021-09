La coppia più unita dell’edizione 2019 di Temptation Island è definitivamente scoppiata. La modella ha confermato la rottura su Instagram.

Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi si sono lasciati. Sì, proprio loro che avevano superato indenni le insidie dei tentatori nell’edizione 2019 di Temptation Island e che sembravano l’immagine perfetta dell’amore eterno. Si parlava addirittura di matrimonio, e invece. Per i followers Instagram di Chiara Esposito è stato un boccone amaro da digerire.

Ecco dunque, la verità. Chiara giustifica così la fine della sua storia con Simone Bonaccorsi: “Quando non ci sentiamo più felici non bisogna restare nello stesso posto”, ha dichiarato. La loro relazione proseguiva da oltre quattro anni, ma evidentemente i due non erano più felici. Alle risposte di Chiara Esposito fa eco il silenzio assordante di Simone, che invece non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione.

I due si erano conosciuti giovanissimi, quando lei aveva 14 anni e lui 17, durante un concorso di bellezza. Fu un vero colpo di fulmine. I due avevano lasciato Temptation Island con una promessa di matrimonio che aveva commosso i telespettatori. Ora, però l’incanto si è spento.

“Certa della vostra comprensione, vi auguro tanta felicità,” ha scritto Chiara Esposito sul suo profilo Instagram dopo aver comunicato la fine della relazione ai followers. Un cuore rosso come punto, che sottintende niente da aggiungere. Forse il silenzio, di fronte a tante domande, è l’unica risposta.