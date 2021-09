L’amore tra Claudia Gerini e Federico Zampaglione è finito da tempo, ma tra i due rimane un profondo affetto. Sono tornati insieme, come genitori, per il compleanno della figlia Linda.

Tanti auguri, Linda! La figlia di Claudia Gerini e Federico Zampaglione compie dodici anni, ed è circondata dall’amore di mamma e papà. La Gerini ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto che la ritrae con l’ex marito e la sorridente festeggiata: “12 anni… ” ha scritto l’attrice “Sembra ieri che ero in clinica ad allattarti e adesso sei una splendida piccola e meravigliosa ragazza.”

Mamma e papà hanno festeggiato Linda insieme anche nelle stories social: “”Lilly Amore infinito”, ha scritto il cantante leader dei Tiromancino. “Quando stiamo insieme tutto si colora di arcobaleno,” ha detto invece mamma Claudia Gerini.

Perché la famiglia resta, anche quando le strade si dividono. Un bellissimo esempio quello di Claudia Gerini e Federico Zampaglione, che nella vita hanno preso strade diverse ma restano uniti nel loro ruolo di genitori. L’amore per la loro piccola Linda è in grado di superare qualsiasi frattura tra loro. L’affetto tra loro è rimasto e nelle occasioni importanti tornano insieme, per amore di Linda.

Una famiglia allargata perfetta, e sempre unita, come una vera famiglia dovrebbe essere.