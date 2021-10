L’amicizia tra Mara Maionchi e Sandra Milo è relativamente recente, ma il loro legame è già pieno di allegria e affetto. Le due celebrano il loro rapporto con uno scatto su Instagram accompagnato da qualche parola dolce.

Solo perché un’amicizia è nata in tempi recenti non significa che non possa essere intensa e genuina: ne sono la prova Mara Maionchi e Sandra Milo, che solo recentemente hanno avuto il piacere di conoscersi a fondo. Ciononostante, tra le due icone dello spettacolo italiano (una del piccolo e una del grande schermo) è immediatamente sbocciato un rapporto sincero, carico di allegria e affetto per l’un l’altra. Così, in occasione di un incontro tra amiche, le due hanno deciso di posare insieme per una foto e pubblicarla poi sui rispettivi profili di Instagram, commentando il tutto con alcune parole dolci.

“Con la mia fantastica amica Mara Maionchi” scrive l’icona del cinema Sandra Milo nella didascalia del suo post. “E ho detto tutto” conclude, lasciando intendere che il loro rapporto è così profondo che è effettivamente difficile descriverlo a parole per chi non ne conosce le dinamiche. Mara Maionchi, tuttavia, pare cogliere l’invito a provarci, e nella didascalia della sua foto scrive una meravigliosa dedica all’amica: “Ad una certa età le nuove amicizie sono fra le più sincere perché le diversità si annullano completamente nel piacere di raccontarsi all’altro sapendo che questi non vuole né cambiarci né giudicarci. Grazie Sandra non vedo già l’ora del nostro prossimo incontro!” Tra i commenti spicca naturalmente proprio quello della Milo: “È proprio vero: ci si accetta e ci si ama così come si è! Con te anche in capo al mondo!”