Eleonora Giorgi racconta la sua battaglia contro il tumore al pancreas: “La malattia avanza, ma non sono arrabbiata”.

In un’intervista al programma I Lunatici di Rai Radio2, Eleonora Giorgi si è lasciata andare a profonde confessioni sulla lotta contro il tumore al pancreas, ormai in fase avanzata.

L’attrice ha rivelato nuovi dettagli sconcertanti sulla sua lotta contro la malattia e le brutte notizie che continua a ricevere dai medici. Ma scopriamo cos’ha raccontato ai microfoni di Rai Radio2 e qual è oggi la sua condizione di salute.

Eleonora Giorgi: “La malattia avanza”

Nel corso del suo intervento, la famosa attrice ha raccontato: “Il mio tumore al pancreas è devastante e si è disseminato ovunque. La malattia è avanzata, aspetto un miracolo. Credo in un ordine superiore delle cose e sono confortata di potermici abbandonare” ha dichiarato, dimostrando ancora una volta grande forza e lucidità.

Nonostante la gravità della malattia, Eleonora Giorgi ha sottolineato di non provare rabbia, bensì una profonda consapevolezza sulla vita e sulle sue priorità: “Capisco quante cavolate facciamo durante la nostra vita, sprecando il tempo dietro gelosie, ansie inutili e frustrazioni. Il mio cuore e la mia anima si sono allargate“.

Il sostegno della famiglia e il rapporto con il figlio Andrea

In questo momento difficile, Eleonora Giorgi è circondata dall’amore dei suoi cari, in particolare del figlio Andrea Rizzoli, che ha recentemente pubblicato il libro “Non ci sono buone notizie”, un diario in cui racconta il loro legame speciale: “Non siamo mai stati così uniti – racconta l’attrice –. Ora siamo un intricato nodo di emozioni e speranze” ha scritto Andrea, che dimostra come la malattia abbia rafforzato il rapporto con sua madre.

Eleonora Giorgi intanto continua ad affrontare la sua battaglia con dignità e determinazione, trovando conforto nell’arte, nella bellezza e, soprattutto, nell’amore della sua famiglia.