Chiara Ferragni e Achille Lauro: nuovi dettagli sul presunto flirt segreto e gli incontri sull’isola di Albarella.

Negli ultimi giorni non si parla d’altro che di Chiara Ferragni e di Fedez dopo gli scandali emersi da Fabrizio Corona e le dichiarazioni della stessa influencer. L’ex re dei paparazzi ha rivelato tra le sue storie Instagram della presunta relazione segreta tra la Ferragni e un noto cantante, ex amico del rapper: Achille Lauro.

Ma adesso emergono nuovi dettagli sulla presunta liaison clandestina, con rivelazioni sorprendenti riportate da Dagospia. Scopriamo tutti i dettagli.

Chiara Ferragni e Achille Lauro: le rivelazioni di Dagospia

Secondo quanto riportato da Dagospia, i due si sarebbero incontrati segretamente sull’isola di Albarella, in Veneto, all’interno di una villa affittata da Lauro.

L’isola di Albarella, situata nel Parco del Delta del Po, è una meta esclusiva frequentata da numerosi VIP. Secondo le rivelazioni, Chiara Ferragni sarebbe arrivata in incognito, cercando di non destare sospetti.

Achille Lauro

Tuttavia, avrebbe commesso un errore che ha insospettito il personale della reception: avrebbe chiesto informazioni sulla villa di Emma Marcegaglia, imprenditrice e proprietaria della residenza dove soggiornava Lauro.

Achille Lauro e Chiara Ferragni: un flirt che risale a qualche anno fa

Già in passato si vociferava di una possibile relazione tra Achille Lauro e Chiara Ferragni, ma le indiscrezioni non avevano trovato conferme. Tuttavia, Alessandro Rosica, esperto di gossip, negli ultimi giorni ha affermato che la coppia si sarebbe frequentata per qualche giorno, con il supporto di alcune amiche di Chiara Ferragni che l’avrebbero aiutata a mantenere il segreto.

Secondo le rivelazioni, Fedez sarebbe venuto a conoscenza del presunto tradimento e avrebbe affrontato direttamente Achille Lauro, ottenendo una conferma. Questo episodio potrebbe aver contribuito alla crisi coniugale tra il rapper e l’influencer, culminata nella recente separazione.

Per il momento né Chiara né Achille Lauro hanno rilasciato dichiarazioni sull’argomento.