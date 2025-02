Scintille e alta tensione tra Federica Panicucci e un noto collega tv. Il retroscena dietro le quinte tra i due conduttori.

Non solo la recente gaffe che le ha causato grande imbarazzo, adesso il nome di Federica Panicucci torna ad essere al centro dell’attenzione per un presunto problema con un collega. A riportare il rumor è stata Dagospia che ha sottolineato come la donna sarebbe ai ferri corti con Roberto Poletti, accanto a lei nella trasmissione Mattino 4.

Federica Panicucci e non solo: tensioni dietro le quinte

Ci sarebbero curiose novità dietro le quinte di un noto programma di Canale 5. Protagonista, non per forza in positivo, Federica Panicucci che sarebbe ai ferri corti con un collega, Roberto Poletti. In realtà, per i due, non si tratta di una totale novità visto che entrambi, in passato, erano già stati coinvolti in presunte tensioni con altri presentatori. Ora, invece, i due sarebbero l’uno contro l’altra.

Stando alle indiscrezioni di Giuseppe Candela per Dagospia, tra i due non scorrerebbe buon sangue. “Striscia la notizia ha raccontato il mancato feeling tra Roberto Poletti e Francesca Barra a 4 di Sera, qualche anno fa aveva mostrato gli sca**i a Mattino 5 tra Federica Panicucci e Francesco Vecchi. A Cologno Monzese raccontano del clima poco sereno dietro le quinte tra Panicucci e Poletti a Mattino 4″, si legge con tanto di menzione sul fatto che la trasmissione sembrava essere destinata a sparire ad inizio anno.

Cosa è successo con Roberto Poletti: l’indiscrezione

Dagospia ha quindi fornito ulteriori dettagli su quello che sarebbe accaduto ora tra i due presentatori di Mattino 4. Pare, infatti, che la Panicucci possa aver addirittura tolto la parola al collega… “Poletti soffrirebbe l’atteggiamento da primadonna di Panicucci in video”, si legge. E ancora: “Lei si allarga, gli toglie la parola, si sente la conduttrice unica e tratta il collega come una ‘spalla’. Ufficialmente i rapporti sono distesi, pronti a dare la colpa ai soliti maligni…”. Sarà davvero così? Per Dago sembra proprio di sì.