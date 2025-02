La tronista di Uomini e Donne Francesca Sorrentino ha fatto la sua scelta con modalità decisamente inedite. Ecco cosa filtra.

Dopo la dolcissima ed emozionante scelta di Martina De Ioannon, a Uomini e Donne sembra essere arrivata anche quella di Francesca Sorrentino che sarebbe stata ben diversa da quella della “collega”. Sebbene si tratti ancora solo di indiscrezioni e anticipazioni, pare che la tronista si sia trovata a dover prendere una decisione sui corteggiatori in modo inusuale.

Uomini e Donne, la crisi di Francesca Sorrentino

Il trono di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne è stato sicuramente molto particolare. La ragazza, fin dalle prime puntate, era sembrata poco a proprio agio e mai, per la verità, si era trovata bene con i suoi corteggiatori. Questa situazione è andata avanti per qualche tempo fino a ritrovarsi con Gianmarco Meo e Gianluca Costantino.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Stando alle recenti anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni e citate da svariati media, la situazione per la Sorrentino sarebbe precipitata nelle ultime registrazioni. In particolare, a seguito di qualche segnalazione, Francesca aveva accusato Gianmarco di essere seguito da delle agenzie. Rimanendo molto delusa dalla situazione, la ragazza aveva avuto un momento di crisi arrivando persino ad annunciare l’addio dalla trasmissione o comunque quello momentaneo dallo studio.

La scelta inattesa

Nel corso dell’ultima registrazione, però, ecco la sorpresa. Pare, infatti, che in un momento fuori dallo studio, la Sorrentino sia stata raggiunta dall’altro corteggiatore, Gianluca. Dopo una serie di tira e molla tra studio e fuori studio, la ragazza ha chiesto a Gianmarco di uscire. Rimanendo con Gianluca, quindi, i due hanno parlato e ad un certo punto il corteggiatore le si è avvicinato con la sedia per dirle di volerla conoscere fuori. Alla fine, quindi, pare che Francesca lo abbia scelto in modo assolutamente inedito. A suggellare tutto anche un bacio ma senza i consueti petali o musica.