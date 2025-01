Uomini e Donne, Martina ha fatto la sua scelta: ecco come è andata in studio

Dopo tanta attesa, ecco ad Uomini e Donne la scelta della tronista Martina De Ioannon tra Ciro e Gianmarco. Come è andata.

La scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne è stata ricca di emozioni e sorprese. In tanti aspettavano, dopo i rumors delle ultime settimane, questo momento. Adesso la tronista ha scelto tra Gianmarco e Ciro stupendo tutti a centro studio nel classico momento del faccia a faccia con le “sedie rosse”.

Uomini e Donne, la scelta di Martina: le parole a Gianmarco

Davanti a tutti in studio, Martina De Ioannon è stata chiamata a fare la sua scelta, trasmessa nella sua parte finale nel pomeriggio di venerdì 24 gennaio. La ragazza ha deciso di parlare inizialmente con Gianmarco facendo un lungo discorso.

“Volevo iniziare dall’inizio. Quando sono scesi tutti i ragazzi non mi aveva colpito nessuno. Poi dopo la prima chiacchierata con te ho detto: ‘Ho voglia di conoscere questa persona’. Io te siamo partiti un po’ con il freno […]. Questo comunque mi ha portato a poterti conoscere e scoprirti. Succede poi che io divento un’altra persona. Quando sono venuta sotto casa tua e ho pianto è scattato qualcosa, è stato chiaro …]”, ha detto Martina.

La ragazza ha proseguito: “Io che piango per un uomo […]. A quel punto ho detto: ‘Voglio dare più spazio a Gianmarco’. […]. Poi mi sono resa conto nel nostro rapporto che era la prima volta, forse, che un uomo mi ha fatto ragionare”.

Parlando ancora del percorso fatto insieme, la tronista ha aggiunto: “Quando sono stata sola ho pensato. Mi sono vista da fuori e ho detto: ‘Lui è un uomo. Mi sento grata e fortunata per essere stata qua con lui […]”.

“Se penso al nostro percorso, penso a qualcosa di bello, di pulito e speciale. Di romantico […]”.

“Poi succede che comunque esce il carattere. Spesso ti ho rimproverato che io spesso non riuscivo a vedere alcune cose che mi mancavano. Mi mancava una parte un po’ più spontanea e irrazionale. Poi tu in camerino mi hai dato quel bacio. Un momento speciale e bello […]”.

“Ovviamente, poi, c’era anche un’altra persona e mi faccio delle domande. Io vedo in te una persona che sa costruire e sa far riflettere l’altra persona. Però che succede… che quando poi penso a noi due e penso ai caratteri che abbiamo, penso a due caratteri diversi […]. Io oggi non voglio nascondermi dietro al fatto dei caratteri. La vera sfida è fuori da qua e quindi non voglio nascondermi dietro a questa cosa”.

Successivamente Martina è scoppiata in lacrime ed è stato Gianmarco, capendo di non essere la scelta, a consolarla e parlare.

Le parole a Ciro

Successivamente, Martina ha chiamato Ciro Solimeno. “Parto da quel tramonto visto insieme”, ha esordito la ragazza. “Ero agitatissima e avevo un sacco di paure […]. Poi l’esterna e la caduta in bici ha fatto sciogliere un po’ tutto”.

Il discorso della De Ioannon è poi virato sui momenti della sua conoscenza con Ciro dove ci sono state delle discussioni.

“Mi sono accorta di cosa provavo per te quando ho iniziato a provare gelosia per te […]. So che ci saranno tanti momenti di scontro ma io non posso e non voglio andare contro quello che dice il mio cuore. Oggi ti dico che ho voglia di viverti. Tanto”.

Dal canto suo Ciro non ha risposto con le parole ma con un videomessaggio dolcissimo con il quale ha risposto “sì”.