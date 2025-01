“Cambio di giuria”: l’indiscrezione sul Serale di Amici, spuntano due nomi

Verso il Serale di Amici di Maria De Filippi: l’indiscrezione sul cambio di giuria e i due nomi illustri che potrebbero arrivare su Canale 5.

Manca sempre meno alle fasi cruciali del talent di Canale 5, Amici. La scuola più famosa d’Italia si appresta piano piano ad avvicinarsi al Serale dove a giudicare i ragazzi saranno anche i super giudici della Giuria che potrebbero cambiare rispetto allo scorso anno. In questo senso ci sarebbero voci davvero super su due nomi nuovi…

Amici, cambia la Giuria del Serale?

Secondo le ultime indiscrezioni relative al Serale di Amici di Maria De Filippi, non tutti i nomi dei tre giudici potrebbero essere confermati. Se lo scorso anno erano presenti Cristiano Malgioglio, Giuseppe Gioffrè e Michele Bravi, le cose potrebbero cambiare in questa edizione.

Maria De Filippi

Stando a quanto riferito dall’esperto di gossip Amedeo Venza, sembrerebbe che la giuria del Serale possa subire dei grossi cambiamenti. Pare che si stia valutando l’ipotesi di sostituire tutti i tre giudici o almeno uno di loro.

L’esperto, tramite una storia su Instagram, ha spiegato: “Cambio di giuria per Amici… fuori uno o tutti i giudici della scorsa edizione. Occhi puntati su De Sica e Ilary Blasi“.

Sebbene si tratti ovviamente solo di indiscrezioni, la scelta di due pezzi da novanta come Christian De Sica e Ilary Blasi andrebbe a destare grande clamore e probabilmente attirirebbe tantissima curiosità, prima e durante la diretta del Serale stesso.

Quando inizia il Serale

Le voci sulla giuria di Amici arrivano in un momento davvero importante per la scuola e per gli allievi. Infatti, i professori stanno piano piano facendo le proprie valutazioni sulle capacità e le prospettive future dei ragazzi e prossimamente andranno a prendere le decisioni proprio per il Serale.

La data del momento cruciale della scuola, va detto, ancora non è stata definita ma, seguendo anche quanto accaduto gli anni passati, potrebbe essere attorno alla fine di marzo inizio di aprile. Staremo a vedere a questo punto l’evolversi della situazione.