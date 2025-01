“Un’amicizia speciale”: Francesca Pascale riparte dopo Paola Turci

Voci su Francesca Pascale e quello che potrebbe essere il suo nuovo amore dopo l’addio con Paola Turci dei mesi scorsi.

Sembrano esserci novità in tema amore per Francesca Pascale dopo la fine della relazione con Paola Turci. Pare, infatti, che l’ex compagna anche di Silvio Berlusconi, abbia “una amicizia speciale”. A riportare il rumor è stato il settimanale Oggi citato da più fonti. Mistero su chi possa essere questa figura attualmente accanto alla bella Francesca.

Francesca Pascale, spunta un nuovo “amore”?

Come detto, stando agli ultimi rumors che circolano attorno al nome di Francesca Pascale, pare che la donna abbia ripreso la sua vita anche sentimentale dopo la fine della relazione con Paola Turci, non senza qualche piccolo problemino amaro.

Francesca Pascale

Secondo il settimanale Oggi, la Pascale starebbe portando avanti un rapporto “con una donna che non ama stare sotto iriflettori”.

Il media, citato da altri organi di stampa, ha precisato: “Dopo la fine del matrimonio con la cantante Paola Turci, Francesca Pascale ha ritrovato smalto ed energie”. A quanto pare sotto ogni aspetto, privato e lavorativo.

“Si sussurra però che, alla soglia 40 anni (li compirà a luglio), abbia avviato un’amicizia speciale con una donna lontana dal mondo dello spettacolo”, ha aggiunto il media.

Il successo nel lavoro

Sempre il settimanale ha poi fatto un focus sugli impegni lavorativi della donna. Infatti, come è stato possibile vedere anche sul piccolo schermo, il suo impegno politico è costante come opinionista nei talk televisivi dedicati tra La7 e Rete4, senza dimenticare l’intervista a Belve. “Procede a gonfie vele anche la sua attività di imprenditrice nell’ambito del settore immobiliare, che le sta dando non poche soddisfazioni”, ha aggiunto ancora Oggi.

Staremo a vedere se la donna vorrà dire qualcosa in merito a queste prime indiscrezioni sulla sua vita privata in ripresa oppure lascerà che si spengano come tutte le indiscrezioni gossippare.