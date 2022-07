Francesca Pascale è la showgirl napoletana balzata agli onori della cronaca per la sua relazione (finita) con Silvio Berlusconi. Lo sapevi che…

Originaria di Napoli, Francesca Pascale è conosciuta principalmente per essere stata la giovane fidanzata di Silvio Berlusconi. Nella vita, però, ha svolto diversi lavori: dalla commessa, fino al debutto nel mondo dello spettacolo e all’entrata in politica. Scopriamo cosa c’è da sapere su Francesca Pascale: i gossip sulla sua relazione (terminata ad inizio 2020) con Silvio Berlusconi nonostante i 49 anni di differenza, e la nuova vita al fianco della compagna, Paola Turci, grazie alla quale ha voltato pagina.

Chi è Francesca Pascale: biografia

Nata il 15 luglio 1985 (Cancro) a Napoli è cresciuta nel quartiere di Fuorigrotta. Figlia di Giuseppina e Rosario Pascale, è cresciuta in un ambiente molto protettivo: i suoi non le permettevano di correre troppi rischi; dalla famiglia ha preso l’ammirazione per Silvio Berlusconi.

Ha una laurea in Scienze Politiche e nella sua carriera ha fatto un po’ di tutto – anche per mantenersi durante gli studi – dalla commessa, alla ragazza immagine in una concessionaria, per poi approdare nel mondo dello spettacolo.

A 17 anni partecipa al concorso Miss Grand Prix: arriva in finale, ma non vince. Ha militato negli studi di Telecapri, è stata velina nella trasmissione Telecafone e dopo la tv si è interessata alla politica.

Nel 2001 si è candidata alle elezioni municipali di Napoli, ottenendo 88 voti. Nel 2006 è fondatrice e parte attiva del comitato Silvio ci Manchi.

Francesca Pascale, da Berlusconi a Paola Turci: la vita privata

Ha dichiarato a Vanity Fair di essersi innamorata di Berlusconi quando era ancora minorenne, e di aver attuato un lunghissimo corteggiamento prima di poter diventare la sua fidanzata (all’epoca il cavaliere era ancora sposato con Veronica Lario). Il suo sogno è sempre stato quello di sposarlo.

I primi contatti tra Berlusconi e Francesca Pascale risalgono al 2009, quando la donna diventò consigliere provinciale a Napoli con il Popolo delle libertà.

Non appena ebbe l’occasione d’incontrarlo, gli offrì il suo numero di telefono… e il resto è storia. Da sempre vittima del suo fascino, le sue prime parole a Berlusconi furono: “Presidente, lei è bellissimo“.

“Questo è il mio numero, gli dissi allungandogli un pezzetto di carta: Aspetto una tua telefonata (…) Qualche giorno dopo, a mezzanotte, squilla il mio cellulare (…) Restammo al telefono per due ore filate“, gli disse, come viene raccontato nel libro di Bruno Vespa, Italiani voltagabbana.

Tuttavia la storia tra i due non verrà ufficializzata prima del 2012, visto che Berlusconi stava affrontando la difficile separazione dalla seconda moglie, Veronica Lario. Nel corso della trasmissione televisiva Domenica Live, l’ex premier in persona ha reso noto all’Italia intera il suo fidanzamento con Francesca Pascale.

Una storia terminata con un annuncio ufficiale, che risale al marzo 2020. Pochi mesi dopo, era l’estate del 2020, viene sorpresa in teneri atteggiamenti con la cantante Paola Turci. Una nuova storia, una nuova pagina per Francesca: le due vivono la relazione spesso lontano da occhi indiscreti ma balzano agli onori della cronaca quando viene annunciato il loro matrimonio, quello con rito civile di sabato 2 luglio 2022.

Chi è Paola Turci, compagna di Francesca Pascale

Classe 1964, Paola Turci è una apprezzata cantante. Sposata dal 2010 al 2012 con Andrea Amato, ha sempre rifiutato qualsiasi etichetta “”Sono lesbica e anche etero. Bisessuale? Chi lo sa. Nelle etichette non c’è evoluzione. Sono quella che sono, se mi piace una donna, sto con una donna” ha detto a Gay.it.

Ha dovuto superare con grande forza di volontà il drammatico incidente che nel 1993 l’ha costretta a subire ben 13 interventi al viso di cui 12 all’occhio, e dal quale è uscita pian piano, cominciando ad accettarsi.

8 curiosità su Francesca Pascale

• Ama i cartoni animati, e per il suo 32esimo compleanno Silvio Berlusconi le ha fatto realizzare una torta a cinque piani, ciascuno dei quali ispirato a uno dei cartoni più famosi della Disney e con alla base la scritta “se puoi sognarlo puoi farlo”.

• Adora i tatuaggi e ne ha uno sul polso con le sue iniziali e quelle di Silvio Berlusconi: “Sono le iniziali dei nostri nomi. Poi c’è una frase, ma non ve la svelo: voglio tenerla per me” ha raccontato all’Huffington Post

• Lei e Silvio Berlusconi hanno cinque cani che amano moltissimo: Dudù e Dudina infatti hanno avuto 3 cuccioli, che vivono insieme a loro.

• Ha la passione per le moto e possiede una Harley Davidson.

• Non è presente su Instagram, e anche la sua pagina Facebook è poco aggiornata.

• C’è stato sempre molto riserbo sulle questioni personali della coppia Pascale e Berlusconi, tanto che si sa appena che lei, nel 2017, ha lasciato Villa San Martino ad Arcore per trasferirsi a Villa Giambelli, a Rogoredo di Castelnove, a una decina di chilometri di distanza. Non sappiamo però dove abiti dopo la separazione con Berlusconi.

• Sul suo patrimonio non ci sono informazioni.

• Nel corso della festa per gli 83 anni di Silvio Berlusconi, il 29 settembre 2019, la Pascale non ha partecipato al pranzo in famiglia. L’indiscrezione, riportata da vari giornali, rivela che l’ex showgirl non era vista di buon occhio dai figli dell’ex premier.

