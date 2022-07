Villa Giambelli, proprietà multimilionaria di Silvio Berlusconi dal 2015, è stata venduta: tutti i dettagli.

Negli scorsi giorni sono iniziate a circolare voci che parlavano della volontà di Silvio Berlusconi di mettere in vendita una sua proprietà. Questi rumors si sono dimostrati veri: l’ex premier ha messo in vendita Villa Giambelli. Questa lussuosa casa di Casatenovo, nel lecchese, era stata acquistata dal politico per la sua ex compagna Francesca Pascale. In pochissimo tempo la villa è stata venduta e la cosa curiosa è che questa vendita è avvenuta proprio nei giorni del matrimonio della donna con Paola Turci.

Berlusconi ha venduto la villa comprata per Francesca Pascale

SILVIO BERLUSCONI

Silvio Berlusconi ha ceduto la sua proprietà di Villa Giambelli. Quella che sarebbe dovuto essere il nido di amore per lui e l’ex compagna Francesca Pascale, quindi, ora ha un nuovo proprietario. Questa vendita però sta facendo molto parlare di sé non solo per l’illustre proprietario e per la proprietà di lusso.

La faccenda sta incuriosendo tanto in quanto la decisione di mettere in vendita l’immobile è avvenuta in un periodo particolare. Berlusconi ha infatti ceduto la proprietà nei giorni del matrimonio dell’ex Francesca Pascale con Paola Turci.

A confermare la vendita è Lionard S.p.A., agenzia che si è occupata delle trattative. In una nota stampa scritta d’intesa con la famiglia Berlusconi ha fatto sapere che “La villa che Silvio Berlusconi ha acquistato a Casatenovo non è più sul mercato. La proprietà, che è stata oggetto di importanti opere di restauro e valorizzazione, è stata gestita da Lionard S.p.A. e, dopo un brevissimo periodo sul mercato, ha trovato immediatamente un acquirente”.

La decisione di rendere nota questa informazione è arrivata alla luce delle numerose speculazioni che stavano circolando.

I dettagli sulla vendita

La trattative e la vendita della villa di Berlusconi sono avvenute nel completo riserbo. Proprio per questo motivo non si conoscono le cifre di vendita. Inoltre, non si conosce nemmeno il nome del facoltoso nuovo proprietario che ha deciso di fare questo investimento immobiliare.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG