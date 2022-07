In Toscana arriva il primo Festival del Suono: tra i borghi di Santa Luce e Lari, in provincia di Pisa, sono attesi migliaia di visitatori.

Tra qualche giorno debutterà in Toscana, precisamente tra i borghi di Santa Luce e Lari, il primo Festival del Suono. Inserito all’interno della manifestazione Collinarea, l’evento ospiterà tanti nomi importanti del panorama musicale internazionale. Scopriamo i filoni tematici della kermesse e gli ospiti che arriveranno in provincia di Pisa.

Toscana: arriva il primo Festival del Suono

Dal 14 al 31 luglio 2022 va in scena in Toscana il primo Festival del Suono. Tra i borghi di Santa Luce e Lari, situati in provincia di Pisa, diversi nomi famosi a livello internazionale dimostreranno quanto è importante e, soprattutto, presente il suono nella vita di tutti i giorni. Dalla musica classica all’elettronica, passando alla voce e alle melodie che ci offre la natura: sono tantissimi i ‘rumori’ che le orecchie percepiscono quotidianamente.

Il Festival del Suono si inserisce nella rassegna di teatro musica e danza Collinarea, ideata, diretta e fondata da Loris Seghizzi. Per la prima volta, all’interno della manifestazione, ci sarà una sezione dedicata a tutte le forme del suono. La direzione artistica è stata affidata ad un grande esperto del settore, ovvero il sound designer Mirco Mencacci.

Con 25 spettacoli, 7 prime assolute, 4 eventi unici e 9 concerti di grandi maestri della musica contemporanea, il festival sonoro toscano si prepara a diventare un appuntamento annuale fisso. Workshop, melodie e incontri con specialisti appartenenti a campi diversi: dai medici agli scienziati, passando per i sound designers e i ricercatori.

Festival del Suono 2022: gli ospiti

I filoni tematici dell’evento sono tre: Suono Rumore e Vibrazione, dal 14 al 17 luglio al Borgo di Lari, Memoria e territorio e Connessioni, dal 18 al 31 luglio tra Lari e S. Luce. Tanti gli ospiti attesi in Toscana per il primo Festival del Suono, come: Giovanni Sollima, Vincenzo Vasi, passando per Michel Godard, Pasquale Mirra, Fabio Montomoli, Bobo Rondelli, Valentina Carnelluti, Douglas Quin, Paolo De Bernardis, Carlo Ventura, Gianni Pavan, Michael Payne e Igor Fiorini. Nel corso della manifestazione, inoltre, si consegnerà il Premio Sonic Award, destinato al miglior progetto sonoro che si è distinto per qualità, originalità, ricerca, innovazione, immersività, purezza, capacità di evocare il reale e infondere benessere.

