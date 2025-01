“Salta tutto?”: Alessia Marcuzzi non vuole paragoni, cosa succede

Potrebbero esserci novità non troppo felici per Alessia Marcuzzi e la Rai. Potrebbe saltare un importante progetto per la Primavera.

Il 2025 è appena iniziato e le varie programmazioni televisive sono state, a grandi linea, decise. Eppure, per Alessia Marcuzzi, sembrano arrivare indiscrezioni piuttosto particolari. Pare, infatti, che il programma destinato alla showgirl, ‘Surprise, surprise’ su Rai2, possa saltare per stessa volontà della bella presentatrice…

Alessia Marcuzzi, rebus sul programma su Rai2

In queste ultime ore sono arrivate tantissime indiscrezioni da parte di Dagospia e in particolare dalla rubrica ‘A lume di Candela’. A spiccare è il futuro televisivo su Rai2 di Alessia Marcuzzi il cui programma ‘Surprise, surprise’ potrebbe non andare in porto.

Alessia Marcuzzi

“‘Surprise, surprise’, il format originale di ‘Carramba con sorpresa’, era pronto a sbarcare su Rai2. Prodotto da Fremantle, condotto da Alessia Marcuzzi e la data di partenza era già stata ufficializzata: lunedì 10 marzo”, si legge su Dagospia nella rubrica di Giuseppe Candela.

“Negli ultimi giorni il progetto sarebbe saltato, la stessa Marcuzzi vorrebbe evitare il folle paragone con Raffaella Carrà e il suo titolo iconico, un programma di non facile realizzazione, per questo si starebbe cercando un titolo alternativo da proporre sempre in primavera su Rai2″, ha scritto l’esperto aprendo a questa possibilità.

Pino Insegno confermato in Rai?

Sempre nella stessa rubrica e sempre in ottica Rai, novità pure per un altro volto della tv di Stato, Pino Insegno. “Come vi abbiamo svelato nelle scorse settimane sono circolate voci su una nuova conduzione a Reazione a Catena, si sono infatti tenuti dei provini con sei candidati. Il vento però starebbe cambiando negli ultimi giorni, le quotazioni di Pino Insegno sarebbero in crescita”, si legge su Dago. “Nessuna decisione è stata presa ma potrebbe strappare la riconferma magari una maggiore attenzione al lavoro di selezione dei concorrenti. Come finirà?”.