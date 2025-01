“Ecco chi vincerà Sanremo 2025”: Tony Effe fa le sue previsioni

Sale l’attesa per il Festival di Sanremo 2025 e iniziano anche le prime previsioni sui candidati alla vittoria. Ecco quella di Tony Effe.

Manca sempre meno all’appuntamento con il Festival di Sanremo 2025. I big sono stati scelti e hanno iniziato le prove per la kermesse che inizierà il prossimo 11 febbraio. In queste ore, sui social, dal profilo del FantaSanremo, è diventata virale la clip con le previsioni di Tony Effe che ha parlato anche di chi, secondo lui, vincerà l’evento.

Tony Effe, la previsione sul vincitore di Sanremo 2025

Gli artisti in gara a Sanremo 2025 si stanno piano piano rendendo disponibili a girare alcuni filmati social divertenti anche per il FantaSanremo. E così, ecco che sul profilo TikTok proprio del FantaSanremo, Tony Effe ha fatto le sue previsioni per la kermesse musicale. Anche su chi potrebbe vincere…

Tony Effe

Rispondendo ad una serie di domande, il rapper, sempre molto discusso negli ultimi mesi, non si è sottratto a fare un pronostico su chi potrebbe trionfare sul palco dell’Ariston.

Andando a scegliere l’immagine dell’artista prescelto, Effe ha detto: “Sanremo lo vincerà… questo bel giovanotto qui”, il cartellino scelto, con tanto di foto, è stato quello del giovane Olly.

Le altre scelte: il video

Nel simpatico video condiviso sulla pagina ufficiale TikTok del FantaSanremo, ecco poi il rapper fare altre considerazioni e previsioni.

“Chi sarà la sorpresa? Questo bellissimo giovanotto”, ha detto indicando il cartellino con la propria immagine. “Quale artista andrà in trend? Io mica le ho sentite le altre…”, ha aggiunto.

Per una questione di stile, invece, Effe ha scelto di nuovo se stesso. “Chi inviterei a cena? Mia sorellina Gaia, mio fratello Bresh, Emis Killa, Rose Villain… vabbe. Invitiamo tutti”. Sull’after, ovvero dopo la cena, Effe ha detto che andrebbe con Guè.

Per una serata in serenità (chill), il rapper andrebbe con Giorgia “per parlare di Roma e Lazio”.