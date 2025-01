“Ci vediamo l’anno prossimo”: grave infortunio ad Amici, l’annuncio di Maria

Erano circolate delle indiscrezioni nelle scorse ore ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: un allievo ha dovuto lasciare la scuola di Amici.

Un addio inaspettato che, per fortuna per lui, sarà solo un arrivederci. Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, un allievo della scuola di Amici ha dovuto abbandonare per un grave infortunio. Si tratta di Alessio Di Ponzio che nel corso dell’ultimo daytime andato in onda ha ricevuto l’amara notizia direttamente da parte di Maria De Filippi.

Amici, Alessio lascia la scuola

Nelle scorse ore si era sparsa la voce di un addio nella scuola di Amici, quello di Alessio Di Ponzio. Il ballerino era stato dato per infortunato ma ancora non vi erano state dichiarazioni ufficiali da parte del programma cosa che, purtroppo, è avvenuta adesso.

Maria De Filippi

Nel corso dell’ultimo daytime trasmesso su Canale 5, infatti, Alessio è stato fatto entrare in casetta con le stampelle e subito, in collegamento, ha avuto modo di parlare con Maria De Filippi che gli ha comunicato il triste esito degli accertamenti al piede dopo l’infortunio.

“Tanto già lo sai”, ha detto Maria al danzatore. Alessio ha risposto: “Penso di sì ma dimmi”. “TI dico che ci vediamo l’anno prossimo…”.

La De Filippi ha, di fatto, spiegato a Di Ponzio che l’infortunio al piede è grave e che questo lo porterà a non potersi muovere e ballare per diverse settimane: “Bisogna che ti operi. Non puoi appoggiare il piede per sette settimane Alessio…”.

Da qui la decisione di farlo tornare il prossimo anno.

Alessio si è fatto male a lezione e scopre l'entità dell'infortunio #Amici24 pic.twitter.com/Vu2v2hbtME — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 24, 2025

Le reazioni in casetta

Dopo le parole della Queen di Mediaset, in casetta ci sono state tante reazioni, tutte molto tristi. Lo stesso ballerino ha detto: “No, non me l’aspettavo. Non pensavo fosse così grave. Mi dispiace tantissimo ragazzi non credevo davvero potesse andare così”.

Successivamente tutti gli allievi si sono stretti in un grande abbraccio commosso e poi hanno voluto regalare un’ultima serata di gioia condivisa con Alessio con tanto di torta.