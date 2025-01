“Non è mica Beyoncé”: Shaila Gatta fa ancora parlare al GF

Momento di discussione al GF con Shaila Gatta coinvolta in una serie di affermazioni non troppo carine. Ecco verso chi.

Dopo l’accesa puntata in diretta del Grande Fratello, non sono mancate le reazioni dei concorrenti nelle ore seguenti. A prendersi la scena, come ormai di consueto, è stata Shaila Gatta protagonista di alcune dichiarazioni che stanno facendo discutere. L’ex Velina, parlando con Javier, ha avuto modo di lanciare una frecciatina a Gessica Notaro…

GF, il commento di Shaila Gatta a Gessica Notaro

Dopo l’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello, tra i concorrenti ci sono stati diversi confronti. Uno di questi ha visto coinvolti Shaila Gatta e Javier Martinez con il ragazzo che ha ricevuto, nel corso della diretta, la visita dell’amica Gessica Notaro, motivo di querelle proprio con l’ex Velina…

Gessica Notaro

La Notaro aveva avuto uno scambio di vedute con Javier chiamando in causa, non proprio in modo positivo, la Gatta.

In questo senso, l’ex Velina, dopo la trasmissione, ha chiesto spiegazioni a Martinez. “Lasciami parlare: il discorso è che non ho trovato carino nulla da parte né tua né della tua amica. Per esempio non ho neanche trovato carino che tu abbia voluto puntualizzare che tre mesi fa mi avevi parlato dell’amica tua. Ma chi se lo ricorda”, ha detto Shaila lasciandosi scappare poi: “Non è mica Beyoncè, scusami”.

Il web insorge

Le parole della Gatta sulla Notaro sono sembrate leggermente esagerate, come spesso è già accaduto nel reality alla ex Velina. Infatti, molti telespettatori e utenti web si sono subito scagliati contro di lei giudicando poco carine le frasi. “A lei non bastava fare tanto schifo in puntata doveva sottolinearlo anche nel post puntata ‘Chi se la ricorda la tua amica, manco fosse Beyoncè’. Capite il suo livello di degrado dove arriva e deve essere pure protetta fino alla fine”, si legge in uno dei tanti interventi su X.