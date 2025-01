Ecco quanto guadagna Luca Laurenti, conduttore ma anche spalla di Paolo Bonolis in numerosissimi programmi.

ari programmi Da molti anni siamo abituati a vedere Luca Laurenti al fianco di Paolo Bonolis in numerosi programmi, da Ciao Darwin a Chi ha incastrato Peter Pan?, da Striscia la Notizia fino al Festival di Sanremo e, più di recente, Avanti un altro. Se tutti questi programmi hanno avuto un grande successo, il merito è anche del co-conduttore che con la sua verve comica ha saputo conquistare il pubblico. Ma quanto guadagna Luca Laurenti per le sue partecipazioni ai vari programmi? Vediamolo insieme.

Quanto guadagna Luca Laurenti

Non ci sono informazioni ufficiali riguardo ai compensi di Luca Laurenti a Mediaset, ma secondo alcune indiscrezioni, il suo cachet ad Avanti un altro sarebbe di circa 20.000 euro a puntata. Se le indiscrezioni dovessero essere confermate, questo significherebbe che all’anno Luca Laurenti guadagnerebbe uno stipendio di circa 4,5 milioni di euro.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti

Ricordiamo che Luca Laurenti è presente a ogni puntata di Avanti un altro e affianca Paolo Bonolis alla conduzione.

Tra i tanti programmi in cui Luca Laurenti ha affiancato Paolo Bonolis c’è anche Ciao Darwin, show che per molte edizioni ha fatto compagnia agli spettatori di Canale 5 al sabato sera. Secondo alcune indiscrezioni il cachet dello showman a Ciao Darwin era di 40.000 euro a puntata. Essendo generalmente ogni stagione del programma composta da dieci puntate, Luca Laurenti avrebbe guadagnato circa 400.000 euro all’anno per il suo ruolo nello show.

Certo gli stipendi di Luca Laurenti sono inferiori rispetto a quelli di Paolo Bonolis d’altronde, anche se condividono lo stesso palco, è quest’ultimo il presentatore principale, ma i cachet dell’artista romano sono comunque molto importanti a testimonianza di quanto sia apprezzato sia dal pubblico televisivo che dai vertici di Mediaset.