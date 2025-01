“Figli? Sono ancora abbastanza egoista”: la Isoardi spiega la sua scelta

Ospite de ‘La Volta Buona’, Elisa Isoardi ha spiegato la decisione, almeno attuale, di non volere dei figli. Ecco le sue parole.

Nel salotto di Rai 1 a ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo è intervenuta Elisa Isoardi che ha avuto modo di raccontare alcune delle situazioni che la riguardano da vicino, sia in ambito lavorativo che privato. A destare particolare attenzione, le frasi sulla decisione, per ora, di non avere figli dettata, a suo dire, da una certo “egoismo”.

Elisa Isoardi, l’egoismo sulla scelta di non avere figli

Conversando con Caterina Balivo nella puntata recente de ‘La Volta Buona’, Elisa Isoardi ha spiegato cosa ci sia dietro la sua decisione di non essere ancora madre.

La nota conduttrice ha spiegato di essere piuttosto “egoista” e che per questo motivo non abbia ancora sentito questa necessità di diventare genitore.

Elisa Isoardi

La Isoardi ha spiegato rispondendo a precisa domanda della padrona di casa: “Perché non sono ancora madre? Perché non mi vedo sotto questo punto di vista. Diciamo che sono ancora abbastanza egoista“.

E ancora: “Credo che fare un figlio sia un passo verso l’altruismo. Quindi figli per il momento no, probabilmente perché non ho ancora trovato la persona giusta, perché bisogna farli in due, in teoria. Si possono anche fare da soli, però io preferisco ancora la coppia di una volta”.

Il siparietto con Caterina Balivo

Successivamente, il discorso maternità ha visto le due donne confrontarsi anche sulla tematica età: “Diciamo che l’orologio (biologico ndr) sta anche un po’ scadendo, ho 42 anni, quindi se incontro l’uomo che mi fa girare la testa sì, perché no? Però non l’ho trovato”.

La bella Elisa ha poi fatto ironia con la Balivo dando vita ad un simpatico siparietto a ‘La Volta Buona‘: “Ma tu come madre come sei?”, ha domandato l’ospite. “Ah, esaurita, esausta”, ha detto la padrona di casa suscitando l’ilarità del pubblico presente e anche della collega accanto a lei.