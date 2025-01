“Ho rischiato di morire”: Guenda Goria racconta il calvario

Intervenuta in diretta tv a ‘La Volta Buona’, Guenda Goria ha raccontato quanto vissuto a causa di una gravidanza extrauterina.

Ora è felicemente mamma del piccolo Noah, eppure per Guenda Goria, il percorso per diventare madre è stato lungo e pericoloso, anche per la sua stessa vita. La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta è stata ospite su Rai 1 a ‘La Volta Buona’ e ha raccontato alcuni dettagli di quanto vissuto prima di poter avere la gioia di accogliere un bebè nella sua famiglia.

Guenda Goria: “Ho rischiato la vita”

Intervenuta nel salotto de ‘La Volta Buona’ su Rai 1 con Caterina Balivo, Guenda Goria ha avuto modo di raccontare diversi aspetti della sua vita da mamma. Per la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, non sono mancati passaggi delicati, come quelli vissuti prima della gravidanza e del parto con cui ha dato alla luce il piccolo Noah.

Guenda Goria

“Quando il mio Noah è nato è stata una gioia grande, un sollievo, una rinascita anche per me“, ha raccontato col sorriso la bella Guenda. Il sospiro di sollievo, all’arrivo del piccolo, è stato doppio considerando le difficoltà avute e ancora presenti.

“Io avevo un problema: soffrivo e soffro ancora di endometriosi che è un problema molto diffuso ma è difficile da diagnosticare. Nella stragrande maggioranza dei casi è complicato rimanere incinta con questa malattia”.

La Goria ha spiegato: “Io sono rimasta incinta nel 2022, ma la gravidanza era extrauterina e ho avuto una gravissima emorragia, rischiando anche la vita, perché ho perso moltissimo sangue. Per fortuna sono stata soccorsa immediatamente e, da quel momento, ho cominciato ad apprezzare la vita, poi, è arrivato Noah”.

La maternità

Per fortuna, però, le cose sono andate per il verso giusto con l’arrivo di Noah, figlio avuto con Mirko Gancitano. Anche se la maternità, come per tutte le donne, resta argomento sempre piuttosto “rebus”.

“È vero che la maternità è un tabù perché tante donne si possono realizzare in tanti altri modi oppure mettendo in pratica il loro istinto materno in diverse situaizoni, non solo avendo il proprio bambino. Questo dovrebbe essere compreso da tutti”, ha aggiunto ancora la Goria.