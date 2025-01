Bruganelli-Freddi, ci risiamo: arriva la bordata

Nuovo botta e risposta tra Sonia Bruganelli e Laura Freddi a seguito delle parole di quest’ultima sul caso tradimenti a Bonolis.

Nuovo giro, nuova corsa. E nuova doppia frecciatina tra Sonia Bruganelli e Laura Freddi. Le due amiche/nemiche, infatti, sono tornate protagoniste in queste ore con alcune dichiarazioni che hanno generato diverso clamore. L’argomento è quello dei tradimenti, veri o presunti, della Bruganelli verso l’ex marito Paolo Bonolis, tema che era stato commentato appunto dalla Freddi…

Sonia Bruganelli, bordata a Laura Freddi

Ricostruendo dall’inizio la vicenda che ha coinvolto Sonia Bruganelli, tutto è partito da una newsletter di Selvaggia Lucarelli che ha parlato dei tradimenti, veri e presunti, della donna verso l’ormai ex marito Paolo Bonolis.

Facendo riferimento a questa situazione, Laura Freddi si era esposta in difesa del conduttore.

Sonia Bruganelli

Proprio le affermazioni della Freddi, però, sono state oggetto delle attenzioni della Bruganelli che via social, condividendo una notizia relativa alle parole della rivale ed ex amica, ha replicato con una bordata in piena regola.

“Menomale…”, ha esordito Sonia. “Avevo paura non potessi più parlare di noi…“. Le frasi della Bruganelli fanno riferimento al fatto che, già in passato, specie dopo la partecipazione dell’ex moglie di Bonolis a Ballando con le Stelle, proprio la Freddi aveva commentato in modo particolare alcune vicende legate sia alla donna che al suo ex marito.

Cosa aveva detto la Freddi

Come anticipato, la Freddi aveva preso posizione sul tema Bruganelli-Bonolis schierandosi con il famoso conduttore con cui, tra le altre cose, tanti anni fa aveva avuto una storia, prima appunto che lui si sposasse con la Bruganelli.

“L’unica cosa che mi interessa è vedere tornare a sorridere Paolo Bonolis. Non si merita tutto questo tritacarne mediatico, è un uomo buono e ama la famiglia. spero che tutto venga chiarito presto”, erano state alcune delle parole della Freddi verso Bonolis.