“Non se lo merita”: Laura Freddi e i tradimenti di Bruganelli a Bonolis

Il commento di Laura Freddi sulle voci di tradimento di Sonia Bruganelli a Paolo Bonolis. Ecco cosa ha detto la showgirl.

Sono ancora tantissimi i commenti a seguito della newsletter pubblicata da Selvaggia Lucarelli nella quale si è parlato dei tradimenti di Sonia Bruganelli a Paolo Bonolis. Nello specifico, uno degli ultimi pareri è arrivato da parte di Laura Freddi che, ospite di Monica Setta a ‘Storie di donne al bivio week’, si è espressa a sostegno del conduttore.

Laura Freddi e i tradimenti Bruganelli-Bonolis

Dopo la ormai famosa newsletter di Selvaggia Lucarelli su Sonia Bruganelli e i tradimenti, o presunti tali, verso l’ex marito Paolo Bonolis, ecco arrivare un altro commento questa volta da parte di Laura Freddi.

La donna, che in passato, ormai tantissimi anni fa, aveva avuto una relazione con il conduttore, ne ha parlato a ‘Storie di donne al bivio week’ con Monica Setta.

Laura Freddi

“Ho letto anche io che Sonia Bruganelli avrebbe avuto una storia con un chirurgo mentre era sposata, ma l’unica cosa che mi interessa è vedere tornare a sorridere Paolo Bonolis“, ha detto la Freddi difendendo, di fatto, la posizione del celebre conduttore.

Proseguendo nel suo discorso, la bella Laura ha aggiunto: “Non si merita tutto questo tritacarne mediatico, è un uomo buono e ama la famiglia. spero che tutto venga chiarito presto”.

Il rapporto con la Bruganelli

Le parole della Freddi arrivano in un momento in cui, anche a seguito della partecipazione a Ballando con le Stelle della Bruganelli, il suo rapporto con la donna si era incrinato.

Ad ogni modo, la Freddi ha spiegato di non portare rancore e quindi di non avere problemi, eventualmente, ad avere un rapporto cordiale con la Bruganelli: “Il rapporto con Sonia? Io sono sempre per la pace e se la dovessi incontrare la saluterei con affetto, perché non sono né vendicativa né rancorosa. Guardo avanti e cerco di vivere serena in armonia con tutti”.