“Ha iniziato a ricattarmi”: Justine Mattera vittima di una truffa a luci rosse

Vittima di un tentativo di truffa, Justine Mattera ha raccontato tutto in diretta tv. Ecco cosa le è capitato e come si è salvata.

Ospite a ‘La Volta Buona’ nel pomeriggio di Rai 1, Justine Mattera ha raccontato di essere stata vittima di una truffa online a luci rosse. La showgirl lo ha svelato nel salotto di Caterina Balivo facendo riferimento a come un individuo si sia finto il noto divo dell’hard Franco Trentalance, che aveva più volte incontrato in programmi televisivi.

Justine Mattera, la truffa e il ricatto

Intervenuta come ospite de ‘La Volta Buona’ su Rai 1 con Caterina Balivo, Justine Mattera ha raccontato di come sia stata vittima di un tentativo di truffa a luci rosse. La donna ha spiegato di come questo individuo si sia finto Franco Trentalance e l’abbia contattata. “Comincia a mandarmi questi messaggi un po’ strani dicendomi che stava preparando un film e che mi voleva con sé…”.

Justine Mattera

La Mattera si è insospettita e ha chiamato il vero Trentalance che non sapeva di cosa stesse parlando. A quel punto, capendo la situazione, ha opposto resistenza ma ha continuato a sentire questa persona. “Mi diceva che se non gli avessi inviato filmati di un certo tipo con mio marito, avrebbe messo in rete video che mi avrebbero rovinata. Diceva di avere cose mie. Mi diceva che sapeva dove abitavo e dove andavano a scuola i miei figli”.

La denuncia

La donna ha spiegato di essersi molto spaventata e di aver proceduto a denunciare. Proprio durante una telefonata con tale individuo, la Mattera si è rivolta alla polizia postale: “Sono stati molto bravi. Mi dissero di assecondarlo nei messaggi e così sono riusciti a prenderlo”. Il finto Franco Trentalance era in realtà un ragazzo di 25 anni. “Mio marito non sapeva nulla”, ha aggiunto ancora Justine ammettendo di aver detto tutto al suo Fabrizio solo “dopo che sono andata dalla polizia postale”.