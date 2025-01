Marisa Laurito: “Mi sono proposta per Sanremo ma…”

Curioso retroscena svelato da Marisa Laurito che riguarda il Festival di Sanremo 2025 ma anche il precedente. Le parole.

Intervenuta a ‘La Volta Buona’ ospite di Caterina Balivo, Marisa Laurito, con la sua solita ironia travolgente, ha avuto modo di raccontare alcune curiosità legate alla sua vita privata e professionale. Non sono mancati passaggi anche su Sanremo e sul fatto che lei stessa abbia presentato, per questa edizione e quella passata, un brano…

Marisa Laurito, la frecciatina a Stefano De Martino e Fiorello

Nel salotto de ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo, Marisa Laurito non si è sottratta alle domande della padrona di casa e neppure al gioco del tritacarte. Uno spunto, infatti, è arrivato proprio dal siparietto sul chi “fare fuori”.

Marisa Laurito

Parlando di conduttori e personaggi è stato chiesto alla brava Marisa se Stefano De Martino e Fiorello potessero essere gli eredi di Renzo Arbore. La donna ha replicato: “Ma assolutamente no, semplicemente perché Renzo non ha eguali, è un unicum e, poi, io credo anche che nemmeno Stefano e Fiorello vogliano essere associati a qualcuno, sono talmente bravi e talentosi in ciò che fanno che non vedo perché dovrebbero essere comparati a un grande della televisione. Penso che entrambi abbiano avuto e stiano avendo grande successo con la loro personalità”.

La rivelazione su Sanremo

Curioso poi il passaggio su Sanremo: “A Sanremo sarebbe bello avere un ventaglio di canzoni per tutti i gusti perché è uno spettacolo per tutta l’Italia”, ha detto la Laurito che poi ha confessato di aver provato a prendervi parte.

“Mi sono proposta a Carlo Conti perché mi avevano scritto una canzone molto bella sulla mia età e tante donne si sarebbero potute ritrovare nel testo, è stato un regalo per i miei 70 anni. Proposi lo stesso brano anche ad Amadeus l’anno scorso ma non fui presa nemmeno in quel caso”, ha concluso a ‘La Volta Buona‘.