Nancy Brilli torna a parlare dell’ex Roy De Vita: “Non mi tradì con Sonia Bruganelli”, e racconta il nuovo amore.

La famosa attrice Nancy Brilli torna a parlare della sua vita privata, e nell’intervista a Storie di Donne al Bivio, programma condotto da Monica Setta, che andrà in onda sabato 25 gennaio, ha rivelato nuovi dettagli inediti sulle sue relazioni sentimentali.

Brilli ha rivelato di aver trovato un uomo che le piace, e ha chiarito alcuni dettagli sul rapporto con l’ex storico Roy De Vita. Scopriamo che cosa ha raccontato.

Nancy Brilli: le voci su Roy De Vita

Nel corso dell’intervista, Nancy Brilli ha affrontato anche i rumor sul suo ex compagno, il chirurgo plastico Roy De Vita, con cui ha condiviso oltre 15 anni di vita. Negli ultimi tempi, alcune indiscrezioni avevano indicato De Vita come il presunto amante di Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis.

Roy de Vita Nancy Brilli

Brilli ha smentito categoricamente: “Ho sofferto per la fine della mia storia con Roy, ma so che non mi ha mai tradito nei quindici anni in cui siamo stati insieme“.

Con queste parole, l’attrice ha messo a tacere ogni dubbio e ha, invece, confermato che le voci sulla relazione tra De Vita e Bruganelli sono prive di fondamento.

Nancy Brilli: l’amicizia con Sabrina Ferilli e un nuovo amore

Nancy Brilli non ha parlato solo di amori passati e presenti. Ha, infatti, confessato “Ho trovato un uomo che mi piace molto. Se sono rose, fioriranno presto“.

L’attrice ha parlato anche del suo rapporto speciale con l’attrice Sabrina Ferilli, madrina del figlio Chicco, nato dal suo matrimonio con Luca Manfredi.

“Non volevo fare la fiction Commesse, ma Sabrina mi corteggiò come fosse un uomo: mazzi di rose, biglietti, telefonate. Alla fine dissi sì!” ha raccontato divertita, sottolineando il forte legame di amicizia che le unisce ancora oggi nonostante gli anni.