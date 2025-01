Signorini su tutte le furie ammonisce Luca e Lorenzo per aver violato il regolamento del Grande Fratello: scopri cos’è successo.

Nell’ultima puntata del Grande Fratello ci sono stati tanti colpi di scena, ma nessuno si aspettava di vedere Alfonso Signorini su tutte le furie. Il conduttore televisivo ha, infatti, affrontato una questione spinosa: ha richiamato Luca Calvani e Lorenzo Spolverato per alcune infrazioni del regolamento.

I due concorrenti sono stati protagonisti di episodi che hanno sollevato polemiche tra il pubblico e i coinquilini della casa. Ma scopriamo che cosa è successo.

Grande Fratello: violazione del regolamento

Luca Calvani è stato accusato di aver ricevuto informazioni dall’esterno tramite un bigliettino, mentre Lorenzo Spolverato ha ammesso di aver utilizzato il telefono prima della sua trasferta al Gran Hermano in Spagna.

Entrambi gli episodi violano le regole fondamentali del reality, che vietano qualsiasi tipo di contatto con il mondo esterno durante la permanenza nel gioco.

Qui il video della puntata del GF.

Durante la diretta, Signorini non ha nascosto la sua disapprovazione, e ha sottolineato che il livello di tolleranza per simili comportamenti è ormai nullo. Dopo aver ascoltato le giustificazioni dei concorrenti, il conduttore ha ammonito entrambi con un avvertimento severo: “Il livello di tolleranza è pari a zero. Ma vi concedo di riprendervi. Scambiare informazioni non è più possibile. In caso contrario, prenderemo provvedimenti drastici“.

Grande Fratello: le reazioni nella Casa e tra il pubblico

Nonostante la gravità degli episodi, il Grande Fratello ha deciso di non prendere provvedimenti immediati più severi, ma si è limitato a un’ammonizione formale.

Gli altri concorrenti, visibilmente infastiditi, hanno espresso il loro disappunto per il comportamento dei due coinquilini.

Anche sui social, i fan del programma si sono divisi: c’è chi ritiene l’ammonizione una punizione adeguata e chi, invece, avrebbe preferito un provvedimento più drastico contro i due gieffini che hanno violato le regole del programma.