Il compagno di Rihanna, il rapper A$ap Rocky, a processo per aver sparato un ex amico: rischia fino a 24 anni di carcere.

Il rapper A$ap Rocky, compagno di Rihanna e padre dei suoi due figli, è al centro di un caso giudiziario che potrebbe costargli caro. L’artista, il cui vero nome è Rakim Mayers, è accusato di aver sparato due colpi di pistola contro un ex amico, Terrell Ephron, nel novembre 2021 durante una lite fuori da un albergo a Hollywood. Rocky si è dichiarato non colpevole e ha deciso di rifiutare il patteggiamento proposto dai procuratori della contea di Los Angeles. Ma oggi che inizia il processo, il rapper rischia 24 anni di carcere.

A$ap Rocky rifiuta il patteggiamento e rischia la condanna

L’offerta prevedeva sette anni di condanna, con sospensione della pena, tre anni di libertà vigilata e sei mesi di carcere.

Tuttavia, l’avvocato del rapper, Joe Tacopina, ha dichiarato che il suo assistito preferisce affrontare il processo. Infatti, l’avvocato sostiene che l’arma fosse usata per autodifesa.

Rihanna e A$AP Rocky Met Gala 2023

Ma, se giudicato colpevole, A$ap Rocky potrebbe rischiare fino a 24 anni di carcere, una pena che avrebbe un impatto devastante sulla sua carriera e sulla sua famiglia.

Rihanna in tribunale: il sostegno della compagna

Nonostante il sostegno morale, è improbabile che Rihanna si presenti in aula per difendere pubblicamente il compagno. L’avvocato del rapper ha sottolineato che il focus sarà dimostrare che l’arma, ripresa da un video di sicurezza, era legittimamente in suo possesso per autodifesa.

La selezione della giuria è già in corso, e il giudice Mark Arnold ha specificato che la celebrità del rapper e della sua compagna non influenzeranno l’esito del processo. La decisione spetterà ai giurati, che saranno chiamati a valutare le prove presentate dalle due parti.

La tensione è alta, e i fan di A$ap Rocky attendono con ansia il verdetto, sperando che il rapper possa superare questo difficile momento.