Tony Effe rompe il silenzio sulla censura al Capodanno di Roma: “Ferito dalle accuse di odio di genere, sono stato male”.

Il famoso trapper Tony Effe è stato al centro della vicenda sul Capodanno di Roma, organizzato dal Campidoglio che, all’ultimo momento, ha ritirato l’invito fatto al rapper a causa dei testi dei suoi brani. Da allora si è accesa una grande polemica, non solo sui social, che ha portato alcuni artisti ad intervenire e a dire la propria sulla presunta “censura” attuata dal Comune.

A distanza di settimane, il cantante è tornato sull’argomento. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

Tony Effe: le accuse di sessismo

L’ex membro della Dark Polo Gang è tornato a parlare della polemica che lo ha coinvolto durante l’organizzazione del Capodanno di Roma.

Tony Effe

Dopo essere stato escluso dall’evento per le accuse di sessismo nei suoi testi, il cantante ha espresso il suo malessere in un’intervista a Sette: “Mi ha ferito leggere che i miei testi istigassero all’odio di genere. Io racconto ciò che vedo, non bisogna confondere l’immaginario con la persona” ha dichiarato il rapper 33enne, il cui vero nome è Nicolò Rapisarda.

“L’ho detto anche al concerto ci sono stato male” ha aggiunto il rapper.

L’evento alternativo di Tony Effe: la solidarietà e il Capodanno

Dopo l’esclusione, Tony Effe ha organizzato un evento autonomo intitolato “Capodanno da Tony” al PalaEur di Roma, con biglietti a prezzi accessibili e l’intero incasso devoluto alla Croce Rossa Italiana.

L’iniziativa ha ricevuto il supporto di molti fan, ma ha continuato a dividere l’opinione pubblica. La vicenda ha anche portato al boicottaggio dell’evento organizzato dal Comune di altri artisti inizialmente coinvolti, come Mahmood e Mara Sattei. La scelta dei cantanti ha dato il via a un dibattito acceso sui limiti della censura nella musica.

Nonostante le polemiche, il 2024 si è rivelato un anno di grandi traguardi per il rapper. Con l’album ICON, uno dei più venduti dell’anno, e hit come Sesso e Samba, Tony Effe si prepara a partecipare al Festival di Sanremo. Qui porterà il brano Damme ‘na mano, che sorprenderà per le sue radici nella tradizione musicale romana, in un mix di folk e citazioni alla cultura popolare.