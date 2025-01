Helena scopre cosa è successo tra Zeudi e Javier al Grande Fratello: una reazione inaspettata che lascia tutti senza parole.

L’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda la sera del 23 gennaio ha visto momenti di tensione e sorpresa, soprattutto per Helena Prestes. La modella brasiliana, reduce dai giorni trascorsi nel Tugurio, ha scoperto quanto accaduto tra Zeudi Di Palma e Javier Martinez in sua assenza. Una clip mostrata in diretta ha rivelato una notte di confidenze tra Zeudi e Javier, caratterizzata da abbracci e chiacchiere sul letto. Ma come ha reagito a queste immagini Helena? Scopriamo cos’è successo.

Grande Fratello, Zeudi e Javier: amicizia o qualcosa di più

Nonostante il video mostrato, sia Zeudi che Javier hanno ribadito che tra loro c’è solo un legame di amicizia. Tuttavia, la vicinanza tra i due ha sollevato dubbi e generato malumori tra i fan della trasmissione, soprattutto per il legame speciale che unisce Zeudi e Helena.

Qui il video del confronto.

La reazione di Helena è stata inizialmente di sorpresa e perplessità, ma tutto è cambiato quando Zeudi ha dichiarato apertamente i suoi sentimenti. Durante un confronto in diretta, Zeudi ha confessato di provare qualcosa di forte per Helena. L’ex Miss Italia ha anche aggiunto che, se dovesse scegliere, la sua priorità sarebbe sempre la modella.

Grande Fratello: il legame tra Zeudi e Javier

Le dichiarazioni di Zeudi hanno toccato profondamente Helena, che ha subito ricambiato l’affetto e la fiducia. Con queste parole, il rapporto tra le due concorrenti si è consolidato ulteriormente, mentre Javier, ormai terzo incomodo, è rimasto a bocca asciutta.

Resta da chiedersi come ha preso Javier le parole di Zeudi. Sperava, forse, in qualcosa di più oltre alla semplice amicizia con la gieffina? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire come si evolveranno i rapporti tra i tre gieffini.