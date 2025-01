Francesca Tocca e Raimondo Todaro: arriva l’annuncio ufficiale

Dopo tantissime voci sul loro rapporto Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono usciti allo scoperto con un annuncio ufficiale.

Sono state settimane, se non mesi, di voci e indiscrezioni sul loro conto. Alla fine, Francesca Tocca e Raimondo Todaro hanno deciso di uscire allo scoperto per fare chiarezza sul loro rapporto. Tramite una storia Instagram, i due volti della tv hanno comunicato la fine ufficiale della loro relazione con un messaggio molto sentito.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono lasciati

Alla fine la loro relazione è giunta al termine. Al netto delle tante notizie uscite in passato che li volevano protagonisti di tira e molla continui, adesso tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro è finita ufficialmente.

A renderlo noto sono stati i due volti televisivi tramite una storia su Instagram condivisa in questi minuti.

Raimondo Todaro

“Consapevoli di aver dato tutto noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, certi del bene e del rispetto che sempre avremo l’uno per l’altra e dell’unione che per sempre avrà la nostra famiglia, abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente. Rai e Fra”, il tutto seguito da un cuore.

Con queste parole, quindi, i due ballerini hanno comunicato la fine del loro rapporto che, come detto, è stata più volte sotto la lente di ingrandimento dei media.

Francesca Tocca annuncia la separazione da Raimondo Todaro. pic.twitter.com/GodhpMmsss — AMICI NEWS (@amicii_news) January 23, 2025

Il segnale al compleanno di Todaro

Che qualcosa tra i due non fosse più come nel passato lo si era compreso anche di recente quando in relazione al compleanno di Todaro, la Tocca, madre di sua figlia Jasmine, non gli aveva fatto, almeno pubblicamente, gli auguri per festeggiarlo.

Questo gesto era sembrato a tutti un chiaro segnale di un ulteriore capitolo di crisi tra i due. Una crisi che, adesso, è stato ufficialmente confermata e che si è trasformata nella fine della loro relazione.

Staremo a vedere se col passare del tempo i due protagonisti della vicenda vorranno fornire altre dettagli o meno.