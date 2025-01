Amici, un nuovo presunto addio scuote la scuola: il rumor

Giallo nella scuola di Amici dove un allievo potrebbe aver lasciato il reality. Sui social si è diffuso il rumor. Di chi si tratta.

Novità dalla scuola più seguita d’Italia, quella di Amici. Nelle ultime ore, infatti, via social si è diffusa l’indiscrezione secondo la quale un allievo avrebbe abbandonato il reality. Si tratterebbe di Alessio anche se non sarebbero note le cause. Al momento, va detto, non ci sono conferme ma solo illazioni e supposizioni di chi segue il talent.

Amici, il giallo su Alessio

Un piccolo giallo sta andando in scena nelle ultime ore sui social. Secondo alcuni utenti del web, infatti, il ballerino Alessio potrebbe aver lasciato la scuola di Amici.

A far girare la voce un utente che ha raccontato di avere “una conoscenza”…

Maria De Filippi

“Alessio si è fatto male, lo stanno portando fuori dallo studio”, ha scritto tale utente su X. E ancora: “Ho una conoscenza, non posso dire altro. Sorryyyy”, ha proseguito la stessa persona senza dare particolari dettagli e facendo scatenare tutti i seguaci della trasmissione.

Alcuni utenti hanno quindi ipotizzato che a seguito di questa notizia il ragazzo possa aver lasciato non solo lo studio ma anche il reality show. “Ma quindi? Dice addio?”, “Se si è fatto male ora non andrà al serale”, ha detto un altro.

L’ultimo daytime

Al netto di questa voce che, ribadiamo, non è stata assolutamente confermata, nel corso dell’ultimo daytime Alessio è stato presente. Anzi, è stato anche protagonista di una sfida di danza con alcuni cavalli di battaglia.

Il ballerino è arrivato terzo dopo le sue esibizioni e non è stato troppo soddisfatto del risultato. Va detto, ad onor di cronaca, che proprio durante e dopo il daytime odierno di Amici, alcuni utenti hanno notato che il ragazzo stesse zoppicando o che comunque non fosse al top della forma fisica. Staremo a vedere, quindi, se ci saranno novità sul suo conto e sul presunto addio dalla scuola.