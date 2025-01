Carlo Conti, confessione su Sanremo: “Per me è stato un dolore ma…”

Grande attesa per il suo Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti ha raccontato alcuni retroscena sulla kermesse musicale e le sue scelte.

Manca sempre meno al Festival di Sanremo 2025 e sale l’adrenalina anche di Carlo Conti, scelto come conduttore e direttore artistico della kermesse. Ospite del podcast di Gianluca Gazzoli, BMST, il presentatore ha spiegato il suo feeling speciale con l’evento dell’Ariston, già condotto in precedenza, ma ha anche rivelato alcuni retroscena sulla scelta dei brani per questa edizione.

Carlo Conti e il rapporto con Sanremo

Avrà il compito di dirigere il Festival di Sanremo 2025 e, a quanto sembra, Carlo Conti ha grandissimo entusiasmo ed è pronto all’evento dell’Ariston. Ospite del podcast BMST con Gianluca Gazzoli, il presentatore ha svelato diversi aneddoti sulla kermesse musicale.

Carlo Conti

“Quando mi hanno chiesto di fare il quarto ho detto di no, ho sempre detto di no”, ha raccontato Conti. “Poi sono tornati all’attacco e ho capito che non era solo l’azienda, ma anche i discografici… tutti mi incitavano a tornare. La prima domanda che mi sono fatto è stata: il mio orecchio è ancora abbastanza radiofonico?”. E da qui l’approdo, di nuovo, sul palco dell’Ariston.

Le scelte per il Festival 2025

Dopo aver fatto i complimenti a chi lo ha preceduto, su tutti Amadeus, Conti ha spiegato: “La responsabilità più importante per me è nella scelta dei brani”.

E ancora: “Gli ultimi giorni dormivo, mi svegliavo con un ritornello in testa di una canzone che non ho scelto e mi venivano i dubbi”, ha ammesso. “A molti ho detto di no e quello è stato un dolore perché ormai ci conosciamo tutti. Qualcuno si è offeso, i posti dovevano essere 24, siamo arrivati a 30. Devi fare delle scelte, equilibrio tra uomini, donne, sonorità, veloci e lenti”, le sue parole a BSMT.