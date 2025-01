“Anni veramente difficili”: Jacqueline Luna Di Giacomo si racconta

Gli anni difficili nell’adolescenza e il bullismo: Jacqueline Luna Di Giacomo, da poco diventata mamma, si racconta a tuttotondo.

Ora sta vivendo un momento magico dopo essere diventata madre, eppure gli anni dell’adolescenza non sono stati i migliori. Jacqueline Luna Di Giacomo si è raccontato a tuttotondo a margine di una conferenza organizzata per il suo brand di moda ‘Giveme’. La fidanzata del cantante Ultimo ha raccontato diversi aspetti ancora non del tutto noti della sua vita.

Jacqueline Luna Di Giacomo e l’adolescenza difficile

“Sapete quanti sabati sera ho passato sul letto a casa mia a Trastevere senza avere nessuno a cui scrivere per uscire?”, ha detto la donna. “Perché magari per un motivo o per un altro, le mie amiche avevano le loro amiche e per un motivo che ancora non ho capito adesso, io non facevo parte di quelle amiche. Cosa avessi di sbagliato non lo so, mi sono sempre sentita la ‘pecora colorata’, non pecora nera, ma colorata del gruppo”.

Jacqueline ha poi proseguito: “Ho sempre avuto questa esuberanza, poi passo per essere estroversa, invece chi mi conosce bene sa che sono molto introversa. Quando devo parlare di cose serie, non ne parlo”.

La svolta

La fidanzata di Ultimo ha poi continuato il suo discorso rivelando quando qualcosa ha iniziato a cambiare nella sua vita: “Arriva il 2018, ho avuto molta fortuna, ho cambiato scuola al mio ultimo anno di liceo e là ho trovato delle persone. Mi sono divertita più l’ultimo anno quando ho cambiato scuola che i quattro precedenti. Sono stati anni veramente difficili, però è finito… mi era rimasta quella voglia di scappare, e sono stata fortunata ad avere un papà che mi ha sempre appoggiato…”.

Adesso le cose sono notevolmente cambiate per Jacqueline che lo scorso 30 novembre è diventata madre di un bellissimo bebè.