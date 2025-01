Ancora aria di crisi tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca: il gesto al compleanno del ballerino è un ulteriore indizio.

Pare che la crisi tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca sia più profonda di quanto ci si aspettasse dopo il gesto della ballerina nel giorno del compleanno del marito. Il famoso ballerino ex protagonista di Ballando con le stelle e attuale insegnante di danza ad Amici ha compiuto 38 anni nella giornata di ieri, domenica 19 gennaio, ma una sorpresa negativa arriva dai social: la moglie Francesca Tocca, madre di sua figlia Jasmine, non gli ha fatto gli auguri di compleanno. Questo gesto sembra segnare un ulteriore capitolo di una crisi che sembra essersi profondamente radicata tra i due.

Raimondo Todaro e il silenzio sui social di Francesca Tocca

Nonostante la tradizione di condividere momenti di festa sui social, Francesca Tocca ha scelto di non fare alcun tipo di augurio pubblico al marito. Né una foto né un video che testimoniasse l’occasione, nessun messaggio affettuoso.

A differenza di Raimondo, che ha condiviso alcuni post in cui i suoi allievi lo hanno taggato per festeggiarlo, il silenzio della ballerina non è passato inosservato.

Francesca Tocca

Questa mancanza di messaggi di auguri sembra confermare i timori di una crisi matrimoniale, già accennata nelle settimane precedenti.

Raimondo e Francesca: una relazione turbolenta

Raimondo e Francesca si sono conosciuti giovanissimi, rispettivamente a 18 e 16 anni.

Dopo aver costruito una famiglia e un legame che li ha portati a sposarsi nel 2014, la coppia ha dovuto affrontare una profonda crisi nel 2020. La separazione sembrava definitiva, complice una difficile situazione che aveva coinvolto anche un flirt di Francesca con un giovane allievo di Amici, Valentin. Dopo qualche tempo separati, la coppia ha scelto di riavvicinarsi, cercando di risanare il loro rapporto per il bene della figlia Jasmine.

Oggi, dopo un anno di riavvicinamento, la coppia sembra di nuovo in difficoltà. Il gesto di Francesca di non festeggiare il compleanno di Raimondo ha fatto nascere nuovi dubbi tra i fan. Stanno attraversando solo un momento di crisi passeggera o la fine del loro matrimonio è ormai una realtà? Al momento, né Raimondo né Francesca hanno commentato la situazione.