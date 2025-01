Paolo Bonolis ospite a Verissimo irritato dalle domande di Silvia Toffanin: il conduttore evita di parlare dell’ex moglie.

Nella puntata di domenica 19 gennaio, Paolo Bonolis è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ma l’intervista non è andata esattamente come sperato. Durante l’intervista, infatti, il noto conduttore di Avanti un altro ha raccontato curiosità sulla sua vita, ma ha evitato con un sorriso una domanda molto personale. Ma scopriamo che cosa è successo nel corso della puntata.

Paolo Bonolis a Verissimo: le domande su Sonia Bruganelli

Quando Silvia Toffanin ha mostrato alcune immagini del passato, inclusa una foto con Sonia Bruganelli, ha chiesto a Bonolis come andassero le cose tra loro. In un momento di evidente ironia, Bonolis ha prontamente eluso la domanda dicendo: “Ah già, me lo avevi detto che se venivo qua parlavamo di Avanti un altro, dai su andiamo avanti” ridendo e cambiando rapidamente argomento.

Qui il video dell’intervista a Paolo Bonolis.

Il conduttore ha sempre mostrato una grande riservatezza riguardo la sua vita privata, e ha evitato, anche in questa occasione, di entrare nei dettagli delle sue relazioni.

Nel corso della stessa intervista, Paolo Bonolis ha parlato della sua famiglia e dei suoi genitori. Ha raccontato aneddoti divertenti, come quello in cui suo padre, divertito, aveva riattaccato al telefono dopo una chiamata con Mike Bongiorno, non credendo che fosse veramente lui. Bonolis ha anche parlato di sua madre, che, all’età di 93 anni, continua a “sgridarlo” quando non fa nulla.

Paolo Bonolis: un momento di riflessione sulla famiglia

Alla fine dell’intervista, quando Silvia Toffanin ha mostrato una foto di Bonolis postata sui social, scattata durante il periodo in cui si era schierato a favore di Sonia Bruganelli, il conduttore ha parlato dell’importanza di proteggere la propria famiglia da critiche esterne.

“I figli e la famiglia vanno preservati da ogni situazione esterna. È difficile ma va fatto, quindi è bello” ha concluso, lasciando trasparire un lato più serio e riflessivo della sua personalità.