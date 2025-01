Dopo gli incendi che hanno colpito la città di Los Angeles, Elisabetta Canalis torna negli Stati Uniti: l’annuncio commovente.

Dopo l’improvvisa “fuga” da Los Angeles, Elisabetta Canalis lascia l’Italia per tornare negli States dalla figlia Skyler Eva. La famosa showgirl è tornata in patria quando sono scoppiati i terribili incendi che hanno colpito la città degli angeli. La sua partenza per l’Italia era avvenuta proprio durante l’emergenza incendi, ma fortunatamente, come ha dichiarato sui social, la sua famiglia e i suoi amati animali erano al sicuro.

Il messaggio di Elisabetta Canalis sui social

Nei giorni scorsi, Elisabetta Canalis ha pubblicato un post sui social in cui rivela di essere pronta a tornare a Los Angeles dopo un soggiorno in Italia.

La showgirl ha dedicato un dolce messaggio al suo cane Nello, che è spesso protagonista dei suoi post: “Per fortuna sei sempre al mio fianco, compagno di avventure e antidoto alle preoccupazioni!” ha scritto, esprimendo quanto fosse grata di avere il suo cane al suo fianco in momenti difficili.

“Condividiamo veramente tutto, i miei amici ti amano e le persone per strada quando ti vedono sorridono perché tu trasmetti allegria” ha continuato Elisabetta.

Elisabetta Canalis e la paura per gli incendi di Los Angeles

Nonostante fosse lontana, la showgirl ha rassicurato i suoi fan dicendo di sapere che la figlia Skyler Eva, insieme al compagno e agli animali, erano al sicuro. Elisabetta ha rivelato che la sua partenza era stata programmata per motivi familiari e di lavoro, ma che il suo cuore era comunque a Los Angeles, preoccupata per la situazione.

Elisabetta Canalis è da sempre una grande amante degli animali e negli ultimi giorni ha condiviso con i suoi follower di essere diventata una “Foster mom”. Le famiglie Foster accolgono temporaneamente cani salvati da situazioni di abbandono o maltrattamento.