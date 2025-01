Cassano chiede scusa a Vieri, poi l’altro affondo: continua lo scontro social

Continua lo scontro social tra Cassano e Vieri: prima le scuse poi il nuovo duro attacco, cosa sta succedendo.

La storica rivalità tra Antonio Cassano e Bobo Vieri prosegue con nuovi attacchi social. Tuttavia, questa volta, l’ex calciatore barese ha deciso di scusarsi pubblicamente con la mamma di Vieri, dopo essere stato accusato di averla offesa in una puntata del podcast “Viva el futbol“. Ma, come ormai consuetudine, il chiarimento non è durato a lungo. Infatti, Cassano ha subito lanciato un ulteriore e durissimo affondo nei confronti dell’ex compagno di squadra. Ma scopriamo che cosa è successo.

Cassano: le scuse alla mamma di Vieri

Nel corso dell’intervista, Cassano ha ribadito che le sue parole non avevano assolutamente intenzione di offendere la mamma di Vieri, ma solo di esprimere un modo di dire senza alcun intento negativo.

“Se eventualmente la mamma di Bobo, insieme alla famiglia, si è sentita offesa, mi scuso” ha dichiarato Cassano, cercando di mettere fine alla polemica sulle sue parole pronunciate nella puntata del podcast.

Nonostante le scuse, però, l’ex calciatore non ha risparmiato una nuova frecciata a Vieri, che non ha tardato a rispondere.

La risposta di Cassano a Vieri: un affondo durissimo

Subito dopo aver chiesto scusa per le sue parole, Cassano ha lanciato un attacco diretto a Vieri, affermando che a vergognarsi in tutta questa vicenda è proprio lui. “Tutti sanno chi sono io nel mondo del calcio e chi è lui” ha dichiarato Cassano con tono deciso.

L’ex attaccante barese ha poi continuato a criticare Vieri per il suo passato e le sue scelte, dando un chiaro messaggio: “Chi deve vergognarsi è lui, non io“.

Questo nuovo capitolo della faida tra i due ex amici conferma che i rapporti sono ormai irrecuperabili. Nonostante i tentativi di Cassano di risolvere la questione con le scuse, la tensione resta alta.