Alfa e Maria De Filippi sono imparentati? L’indizio accende le teorie, ma il cantante rompe il silenzio e rivela come stanno le cose.

I fan di Alfa hanno notato un particolare nel nome del cantante che ha subito acceso la curiosità. Infatti, il vero nome dell’artista è Andrea De Filippi, un cognome molto noto nel mondo dello spettacolo.

La domanda ha suscitato curiosità tra i fan: Alfa è realmente parente di Maria De Filippi? La risposta arriva direttamente dal giovane artista in una delle ultime puntate di Amici 24. Scopriamo qual è la verità.

Alfa, il cognome De Filippi: il dubbio sul legame di parentela

Alfa, il cui vero nome è Andrea De Filippi, ha lasciato molti a chiedersi se ci fosse una connessione familiare con la celebre conduttrice di Canale 5.

La coincidenza del cognome ha alimentato voci secondo cui Alfa potesse essere un parente di Maria De Filippi. Alcuni hanno addirittura ipotizzato che potesse trattarsi di sua madre o sua zia.

Alfa

Ma durante la sua esibizione a Amici 24, Alfa ha voluto chiarire la situazione. Dopo aver cantato il suo successo “Filo Rosso”, il cantante ha risposto alle curiosità del pubblico. Con un sorriso, Alfa ha dichiarato che, sebbene apprezzi enormemente Maria De Filippi e l’avrebbe voluta come madre, non vi è alcun legame di parentela tra loro.

Alfa e Maria De Filippi: un simpatico siparietto in studio

La dichiarazione di Alfa ha strappato una risata a Maria De Filippi e al pubblico. Il cantante ha concludo il suo intervento salutando la “madre” con affetto, mettendo fine a ogni dubbio.

Di conseguenza, se vi state ancora chiedendo se Alfa e Maria De Filippi sono parenti, la risposta è semplice: no, non lo sono! Nonostante le coincidenze legate ai cognomi, non c’è nessun legame di sangue tra i due.