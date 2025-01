I tradimenti di Sonia Bruganelli a Bonolis: Selvaggia Lucarelli svela tutto

Newsletter scoppiettante pubblicata da Selvaggia Lucarelli. Tema scottante? Il triangolo Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis e Lucio Presta.

“Vale tutto”, è proprio il caso di dirlo. Selvaggia Lucarelli esplosiva nella sua ultima newsletter che vede chiamati in causa Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis e Lucio Presta. A spiccare in particolare sono i passaggi sul divorzio tra i due ex coniugi ma anche su quelli che sarebbero stati i tradimenti della donna verso il famoso conduttore.

Selvaggia Lucarelli e il triangolo Bruganelli-Bonolis-Presta

Senza peli sulla lingua e una ricostruzione importante di quanto sarebbe accaduto tra Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis e Lucio Presta. Selvaggia Lucarelli è stata decisamente esplosiva nella sua newsletter dal titolo emblematico: “Bruganelli-Bonolis-Presta: tutto quello che è successo, dall’inizio”.

Selvaggia Lucarelli

Tra i vari passaggi di quanto scritto dalla Lucarelli si legge ancora: “Sonia Bruganelli voleva solo una cosa più del suo divorzio: quello tra Paolo Bonolis e l’odiato Lucio Presta. E alla fine l’ha ottenuto, a un prezzo altissimo”.

Entrando nelle varie spiegazioni poi: “Alla fine Sonia ha ottenuto quello che voleva”. “Tutti quelli che conoscevano i pregressi immaginavano questo finale”, “Lei odiava solo una cosa più di Presta: perdere il controllo su Paolo”. Capire qualcosa sul divorzio più clamoroso della storia del mondo dello showbiz -quello tra Paolo Bonolis e Lucio Presta- significa incrociare telefonate e pareri che alla fine si assomigliano un po’ tutti […]”.

i tradimenti di Sonia Bruganelli a Bonolis

Ma le vere rivelazioni della Lucarelli arrivano successivamente quando l’attenzione si sposta sul rapporto tra Sonia e Paolo. “Dopo la nascita di Davide iniziano anche i tradimenti, quelli di cui Sonia stessa ha parlato con vaghezza in alcune interviste e di cui Paolo Bonolis all’epoca viene a sapere, almeno in parte”, si legge nella newsletter citata da tanti altri media. “Le discussioni sono accese, Bonolis in un’occasione va anche via di casa e finisce per andare a dormire in un hotel della capitale per alcuni giorni, ma alla fine lui ama follemente sua moglie e la lite si ricompone”.

Poi, ecco altri dettagli: “Sonia, come detto, ha relazioni parallele con alcuni personaggi noti e non. In particolare, quella con un famoso chirurgo molto attivo sui social va avanti per cinque anni, e lei ne parla apertamente con amici e conoscenti suoi e di Paolo. Che però da un certo momento in poi ignora tutto”.

Il lungo commento della Lucarelli è proseguito spiegando come tale situazione abbia creato “dispiacere e imbarazzo tra le persone che vogliono bene a Bonolis” e anche nella vita professionale del conduttore fino a portare un declino dei rapporti tra i due coniugi, ormai ex.