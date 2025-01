“Diletta? Ecco come funziona la nostra relazione”: Karius allo scoperto

Come procede il matrimonio tra Diletta Leotta e Loris Karius? Il portiere tedesco è uscito allo scoperto parlando della loro relazione.

Sono stati molto spesso di recente sotto i riflettori anche per una ipotetica crisi. Eppure, il matrimonio tra Loris Karius e Diletta Leotta sembra andare a gonfie vele. A parlare del rapporto con la bellissima conduttrice sportiva è stato il portiere tedesco intervistato in queste ore dal settimanale Sette del Corriere della Sera.

Karius e la vita con Diletta Leotta

Intervistato da Sette, del Corriere della Sera, Loris Karius ha raccontato alcune particolarità della sua vita matrimoniale e di famiglia con Diletta Leotta.

Tra i primi argomenti non è mancata la figlia Aria: “Comincia a parlare. La sua prima parola è stata papà. Mi rivolgo a lei in tedesco, Diletta in italiano, ma la lingua di casa è l’inglese”, ha spiegato il portiere.

Diletta Leotta

Sempre parlando della sua figlia Aria, il calciatore l’ha descritta come “una signorina attivissima, più che camminare corre. Con lei mi diverto molto, ma non saprei tenerla da solo, senza Diletta e senza nonni”.

La piccola sta crescendo in fretta e impara molto rapidamente: “Le è una spugna che impara tutti i giorni, e io voglio essere un esempio positivo per mia figlia”.

La relazione e il futuro

Soffermandosi poi sul rapporto con Diletta e anche in chiave futura, Karius ha, di fatto, smentito ogni voce di crisi aprendo anche alla possibilità di avere un secondo figlio, magari più avanti: “Perché no?”, ha risposto.

“In Italia riconoscono di più Diletta, all’estero la situazione si ribalta ma non ho nessun problema con la sua popolarità, sono felice del suo successo televisivo”, ha raccontato il giocatore. “Non sono un uomo all’antica, ciascuno ha la sua carriera e cammina sulle sue gambe, ci supportiamo a vicenda. Accettarsi è l’unico modo per far funzionare una relazione“.