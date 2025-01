Stefano De Martino, grande ritorno: riabbraccia Maria De Filippi a Mediaset

Una reunion inaspettata: Stefano De Martino torna su Mediaset e riabbraccia Maria De Filippi. Ecco quando e perché.

Lanciato nel mondo della danza da Maria De Filippi, Stefano De Martino ha fatto tanta strada arrivando fino all’apice attuale sulla Rai con la conduzione di ‘Affari Tuoi’ su Rai 1. Eppure, il destino del presentatore e della Queen di Mediaset è pronto a farli incontrare di nuovo. Quando? Molto presto…

Stefano De Martino ospite di Maria De Filippi

Da una parte il successo di Stefano De Martino ad ‘Affari Tuoi’ su Rai 1, dall’altra il ritorno di Maria De Filippi su Canale 5 al sabato sera con C’è Posta Per Te. E allora ecco la inattesa reunion che sicuramente farà parlare…

Stefano De Martino

L’ex ballerino di Amici, ora affermato presentatore e la Queen di Mediaset si troveranno di nuovo insieme in tv su Canale 5. De Martino, infatti, sarà ospite della seconda puntata di C’è Posta Per Te, ovvero quella di sabato 18 gennaio 2025.

La maestra e l’allievo, si fa per dire parlando di televisione, si ritroveranno sul piccolo schermo e avranno tutti gli occhi addosso. Il pubblico, infatti, non vede l’ora di osservare i due di nuovo insieme e chissà che in futuro non possano esserci sorprese per un programma che possa vederli protagonisti.

Il nuovo debutto di C’è Posta Per Te

Per la seconda puntata del programma di Canale 5 sarà un momento molto importante visto anche l’ottimo debutto della prima puntata. Infatti, sabato 11 gennaio è stato un esordio eccellente per la nuova stagione di C’è Posta Per Te. Il people show di Maria De Filippi ha fatto segnare una share del 31.30% (il miglior esordio in share dal 2002) pari a 4 milioni 833 mila telespettatori (share del 33.04% sul target commerciale 15-64 anni).

Adesso, con la presenza di De Martino, l’ambizione per la seconda puntata è di migliorare ulteriormente tali numeri.