“Ti amo”: la bellissima dedica di Tommaso Stanzani al fidanzato

Una bellissima dedica social da parte di Tommaso Stanzani al fidanzato ha generato tantissime reazioni da parte dei fan.

Dopo tanti rumors e indiscrezioni sul suo rapporto con l’ex Tommaso Zorzi, Tommaso Stanzani è uscito di nuovo allo scoperto in tema amore con una bellissima dedica in occasione del compleanno del fidanzato. L’ex ballerino di Amici ha pubblicato un messaggio decisamente innamorato verso Oreste Gaudio…

La dedica di Tommaso Stanzani al fidanzato

Il ballerino ed ex volto di Amici, Tommaso Stanzani, è felicemente fidanzato con Oreste Gaudio, anche lui danzatore. La conferma è arrivata in occasione del compleanno di Gaudio che ha ricevuto da parte della sua dolce metà, una bellissima dedica sui social.

Per il compleanno di Gaudio, Stanzani ha voluto rivolgergli un augurio sul suo profilo Instagram con delle parole di grande amore che hanno riscosso tantissime reazioni. “Sei una persona incredibile, generosa e con un cuore grande”, ha scritto l’ex Amici.

“Ogni momento con te è un sorriso, una risata, un’emozione condivisa, e non posso fare a meno di sentirmi grato per averti al mio fianco. Ti auguro un anno straordinario, pieno di felicità, amore e tutte le cose più belle che meriti. Ti amo Oreste”.

La risposta e le reazioni

Il messaggio di Tommaso ha subito ricevuto la felice replica di Oreste Gaudio che, naturalmente, non ha fatto attendere una risposta. “Amore grazie a te per far parte della mia vita! Sei speciale. Ti amo”, le sue parole.

Sotto al post decisamente dolce, non sono mancate le reazioni dei seguaci dei due danzatori che sono rimasti piacevolmente colpiti dalla sincerità e dall’affetto mostrato in pubblico. “Siete molto belli, vi auguro il meglio per tutto ragazzi”, “Sono contenta che siate felici, Tommaso te lo meriti”, ha scritto un altro utente facendo, forse, riferimento alla passata relazione di Stanzani con Tommaso Zorzi.