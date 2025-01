Irama, incontro speciale e gesto portafortuna: il video virale

Il giovane cantante Irama è stato protagonista di un incontro speciale con alcune studentesse: il video è diventato subito virale sul web.

Un incontro casuale che ha fatto sognare migliaia di fan. Irama, il cantante amato per la sua voce unica e i suoi successi che scalano le classifiche, è stato protagonista di un evento inaspettato che ha acceso il web. Durante una pausa tra i suoi impegni artistici, il giovane artista si è trovato a passare vicino a un’università, dove ha incrociato un gruppo di studentesse impegnate a prepararsi per una sessione di esami. A quanto pare, il cantante ha portato fortuna alle ragazze…

Irama, l’incontro con due studentesse

Come anticipato, il cantante di successo Irama è stato protagonista nelle ultime ore di un incontro molto speciale e avvenuto, a quanto pare, in modo casuale. L’artista stava passando vicino all’università dove alcune studentesse aspettavano l’esito di un esame.

Irama

Le ragazze, inizialmente incredule, si sono avvicinate per salutarlo e chiedergli qualche parola di incoraggiamento. A quel punto, il cantante, con il suo stile inconfondibile e la sua empatia, non si è tirato indietro e ha scambiato qualche battuta, fatto foto e augurato loro buona fortuna.

A quanto pare, la sua presenza è stata davvero di buon auspicio: le studentesse hanno raccontato sui social di aver superato gli esami con ottimi risultati, attribuendo parte del merito alla “carica positiva” ricevuta dall’incontro e anche ad un gesto portafortuna fatto.

Il video e le reazioni

Come detto, il momento vissuto è stato immortalato in un breve video, che le ragazze hanno condiviso sui social. In poche ore, il filmato è diventato virale, raccogliendo migliaia di like, commenti e condivisioni. Tra i tanti messaggi, molti fan hanno lodato la spontaneità e la gentilezza di Irama, definendolo un artista che sa restare vicino al suo pubblico.

“Due ore dopo la toccata di co***oni ho scoperto di aver passato il primo esame, grazie bro!!!”, ha scritto una delle due ragazze facendo capire di aver passato l’esame.