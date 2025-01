Costanza Caracciolo, arrivano gli auguri speciali: “Eravamo come due bambine…”

Gioia per Costanza Caracciolo che ha festeggiato il compleanno in queste ore. Tantissimi i messaggi di auguri, anche uno molto speciale.

Sono ore di grande festa e gioia per Costanza Caracciolo che ha festeggiato il compleanno in data odierna. L’ex Velina ha ricevuto moltissimi messaggi e dediche, compresa quella molto speciale della sua ex collega proprio a Striscia la Notizia, Federica Nargi con la quale nel corso degli anni ha tenuto un ottimo feeling.

Costanza Caracciolo, gli auguri di Federica Nargi

Un compleanno speciale per Costanza Caracciolo che ha festeggiato in queste ore 35 anni. La donna, volto noto della tv e dei social, ha ricevuto moltissimi messaggio da amici, colleghi e fan. Non sono mancati, come detto, gli auguri speciali di Federica Nargi con la quale ha condiviso l’esperienza a Striscia la Notizia tanti anni fa.

Federica Nargi

La Nargi, tramite una storia Instagram, ha scritto per l’amica: “Buon compleanno alla mia socia! Abbiamo iniziato insieme come due bambine su quel palco di Veline, condividendo risate, emozioni e momenti indimenticabili”.

E ancora: “Siamo cresciute insieme e oggi siamo qui: mamme super attive (un po’ esaurite!) con delle splendide figlie che ci riempiono il cuore. Sei una persona speciale e una super mamma, ti auguro il meglio sempre! Ti voglio bene”, il tutto con una foto appunto dell’epoca dell’esperienza al tg satirico ma anche una più attuale.

Gli altri auguri

Oltre al bellissimo messaggio della Nargi, come detto, la Caracciolo ha ricevuto una vera e propria ondata d’affetto. Nelle sue stories su Instagram è stato possibile vedere le tante dediche. Tra i personaggi noti che le hanno fatto gli auguri ecco Flora Canto: “Buon compleanno alla mia dolce siciliana meteoropatica.

Presenti anche gli auguri di Cristian Brocchi, ex calciatore e amico di Bobo Vieri che, ovviamente, da buon marito, non ha fatto mancare i suoi auguri con uno scatto di famiglia.