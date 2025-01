Giusy Buscemi: “Miss Italia? Pregiudizi, ho sempre dovuto dimostrare”

La nota attrice Giusy Buscemi ha raccontato la sua crescita nel mondo dello spettacolo anche dopo Miss Italia.

Protagonista della nuova stagione della serie ‘Un Passo Dal Cielo’ su Rai 1, Giusy Buscemi è stata intervista da Fanpage. Nel confronto, l’attrice ed ex Miss Italia ha parlato di come sia entrata nel settore cinematografico e delle difficoltà avute nel superare determinati pregiudizi dovuti, anche, proprio al successo nel concorso di bellezza.

Giusy Buscemi e il pregiudizio dopo Miss Italia

Durante l’intervista a Fanpage, Giusy Buscemi ha affrontato svariati temi che riguardano il suo privato ma anche il suo lavoro. In questo senso, parlando di pregiudizi, la donna ha spiegato come non sia stato troppo facile dopo Miss Italia.

Giusy Buscemi

“Quando una persona come me accede al mondo del cinema, della televisione, con il titolo di Miss Italia, c’è sempre il pregiudizio, come se dovessi sempre dire ‘guarda che so parlare anche di altro'”, ha detto l’attrice.

“È divertente come poi le persone inizino a vederti in un certo modo, dopo la conoscenza scoprono chi sei. Ora non mi pesa più, sono molto serena, perché so che la bellezza è un dono, come viene se ne va. Quello che sto cercando di fare è porre le energie su tutto ciò che dura nel tempo”.

La crescita come attrice

Successivamente la Buscemi, come detto ancora protagonista di punta della serie ‘Un Passo Dal Cielo‘ su Rai 1, ha affermato: “Penso di essere diventata un’attrice che è passata dalla fase del compitino a quella in cui mi diverto, gioco con il mio lavoro. Questo non significa che non ci sia fatica, però è l’atteggiamento che cambia”.

Il lavoro di attrice, che nel tempo l’ha vista evolversi, ha dato alla Buscemi maggiore consapevolezza: “Scopro cose di me che sono completamente nuove, che posso dare ai personaggi che interpreto. Il primo approccio è sempre quello di voler fare bene, però poi dopo il primo take per rompere il ghiaccio, mi riapproprio di quella modalità giocosa di fare questo mestiere, che fa emergere anche una parte più autentica”.