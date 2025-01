Grande Fratello, il gesto sospetto non è passato inosservato

Cosa è successo in diretta al Grande Fratello tra due concorrenti? Non è chiaro ma il gesto non è passato inosservato.

Sono state ore caldissime al Grande Fratello, durante e dopo la puntata andata in onda su Canale 5. Diverse le situazioni che hanno mosso le dinamiche del reality. In particolare ha fatto discutere il confronto tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi tra cui sembra essere andato in scena un gesto molto particolare…

Grande Fratello, il gesto tra Helena e Jessica

I fan più attenti del Grande Fratello hanno notato tutto. Durante l’ultima diretta, infatti, nel reality si è verificato qualcosa di strano tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Tra le due è andato in scena un gesto che sta facendo molto parlare.

Helena Prestes

Le polemiche attorno all’eliminazione di Helena Prestes dal GF non si sono placate e un recente gesto inaspettato che ha avuto luogo negli studi di Alfonso Signorini ha catturato l’attenzione dei telespettatori: durante l’ultima puntata del reality.

Infatti, nel corso della recente diretta, Helena, rientrata in trasmissione e poi in casa per un confronto con Jessica Morlacchi, ha scambiato con lei uno strano occhiolino.

I fatti sono stati visti da tantissimi telespettatori e utenti del web facendo molto discutere.

Le ipotesi

Sui social, le opinioni dei fan si sono moltiplicate durante e dopo la diretta del reality. Non si è compreso se si è trattato di un segnale di riavvicinamento tra le due o una semplice strategia per far parlare. Dopo mesi di scontri accesi, le due sembrano aver sorpreso tutti, ma le dinamiche tra loro potrebbero essere tutt’altro che chiuse anche a giudicare dalla storia social condivisa proprio dalla Prestes per mostrare in pubblico lo strano occhiolino.

Al momento non sono arrivate spiegazioni ma siamo sicuri che le due vorranno darle e faranno sentire le loro voci.