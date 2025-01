“Non toccare i miei figli”: Bruganelli a valanga contro Selvaggia Lucarelli

Sfogo senza precedenti di Sonia Bruganelli contro Selvaggia Lucarelli dopo la newsletter della penna graffiante su tradimenti e non solo.

C’è stata la “botta” e ora è arrivata anche la “risposta”. Scintille a distanza tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli dopo la newsletter di fuoco di quest’ultima che ha chiamato in causa la prima e il suo rapporto con l’ex marito Paolo Bonolis e non solo. L’ex concorrente di Ballando ha replicato duramente alla penna graffiante con una storia su Instagram.

Sonia Bruganelli contro Selvaggia Lucarelli

Solamente poche ore fa, Selvaggia Lucarelli ha pubblicato la sua newsletter a pagamento con una serie di parole su Sonia Bruganelli, il suo divorzio da Paolo Bonolis e i rapporti con l’ormai ex manager del conduttore, Lucio Presta.

Il contenuto della newsletter ha fatto riferimento anche ai presunti tradimenti della bella Sonia che, a distanza di pochissimo, ha replicato con forza.

Sonia Bruganelli

Tramite una storia su Instagra, la Bruganelli ha prima di tutto detto taggando la penna graffiante: “Cara Selvaggia Lucarelli, puoi parlare di tutti i presunti tradimenti che vuoi, anche se hai visto bene di non parlare dell’unico tradimento effettivo”, le parole a corredo di uno screenshot di una parte della neewsletter della antagonista.

La difesa della famiglia

Successivamente, nella parte bassa della sua storia Instagram, la Bruganelli ha proseguito con alcune frasi in difesa della sua famiglia e con dei riferimenti, forse, anche al manager Lucio Presta.

“Non toccare i miei figli perché non ho più le scarpette da danza ai piedi e la differenza tra me e te è che io ci metto la faccia sempre”, ha detto con riferimento pure alla recente esperienza a Ballando con le Stelle.

In conclusione: “Tu ti ‘presti’ a fare da portavoce a chi per onestà intellettuale e coscienza dovrebbe solo tacere”. Anche in questo caso ecco la parola ‘presti’ scritta tra virgolette che potrebbe celare il riferimento al cognome del noto ex manager di Bonolis.