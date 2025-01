Giulia De Lellis, compleanno spensierato: le foto viste (e non viste)…

Il compleanno di Giulia De Lellis e le foto della serata speciale vissuta in compagnia degli affetti più cari. Le foto inedite.

Sono state ore di grande gioia per Giulia De Lellis che ha festeggiato il suo 29esimo compleanno. Sui social, la stessa influencer ha condiviso alcuni scatti della serata vissuta in compagnia dei suoi affetti più cari mostrando in che modo abbia trascorso questi bellissimi momenti. La donna ha fatto vedere, però, solo alcune delle foto tenendo per sé quelle più care…

Giulia De Lellis, le foto del compleanno

Una serata speciale con le persone a lei più care. In questo modo Giulia De Lellis ha festeggiato il suo 29esimo compleanno. Sui social ecco le foto della lunga tavolata con la famiglia e gli amici e, ovviamente, anche il fidanzato, Tony Effe.

Giulia De Lellis

L’influencer ha organizzato una semplice cena in un ristorante di Roma dopo aver presentato il suo brand nel punto vendita di Sephora. Tra gli invitati, come si può notare dalle foto e dai video pubblicati sui social, spiccano il fidanzato Tony Effe e i suoi genitori.

Sono arrivati i fotogrammi (ndr, usando una emoticon) di: me che spengo le mie 29 candeline; io che cerco un nuovo desiderio; la nostra meravigliosa cena; i ritratti della mia famiglia. … anche se i più belli li ho tenuti per me”, ha scritto la ragazza facendo vedere le varie foto in sequenza e non condividendo, quindi, alcuni scatti più preziosi.

La dedica di Tony Effe

In precedenza, in occasione degli auguri alla sua dolce metà, era stato Tony Effe a stupire per dolcezza per la sua decica alla De Lellis. Il rapper, infatti, sta vivendo la relazione con l’influencer in modo molto bello e sereno e si è lasciato scappare un pensiero molto affettuoso: “La mia ragione di vita“, le parole prima della festa di compleanno.