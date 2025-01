Una terribile notizia è arrivata in queste ore per l’ex tronista di Uomini e Donne, Claudio Sona. L’uomo ha annunciato un pesante lutto.

Prima una storia social con un pensiero molto bello verso il suo amato amico a quattro zampe, poi il triste annuncio del lutto. L’ex tronista di Uomini e Donne Claudio Sona ha raccontato il dramma vissuto in queste ore con la morte del suo amato cane Oscar. L’uomo ha sottolineato il grande legame con l’animale che non gli farà più compagnia.

Lutto per l’ex Uomini e Donne Claudio Sona

In queste ultime ore, tramite le sue stories su Instagram, Claudio Sona ha raccontato il dramma vissuto con una pesante perdita, quella del suo amato amico a quattro zampe, Oscar. L’ex tronista ha prima condiviso una storia social con l’animale e alcune ore dopo, un terribile lungo messaggio straziante.

Claudio Sona

“Spero di averti dato un centesimo dell’amore che mi hai dato tu”, ha scritto inizialmente l’ex tronista di Uomini e Donne in una prima storia con il suo amico Oscar in un filmato. “Sei stato la mia famiglia e il miglior compagno. Non so come farò senza di te. Hai il miglior posto nel mio cuore Oscarino, non ti dimenticherò mai”.

Le parole commosse

Nelle ore seguenti a tale messaggio, Sona ha poi pubblicato un’altra storia straziante con la cuccia di Oscar vuota: “Mi sveglio e non ci sei. La tua cuccia è vuota. Non ho sentito stanotte i versi dei sogni che fai, non ti ho sentito zampettare alle 3 per andare a finire le tue crocchette”, le sue parole.

L’ex tronista ha poi aggiunto: “Ho aperto gli occhi e quando ho acceso la luce non sei venuto a poggiare il muso sul letto per darmi il buongiorno con una slinguazzata, non ho sentito la coda sbattere sull’armadio dalla felicità. Non ti ho rabboccato le crocchette. Il pezzo di banana che spettava a te l’ho buttato nel cestino, non ho mangiato la tua fetta biscottata. Mi metto le scarpe seduto sul divano e non verrai a sederti di fronte a me, non metterai la testa suelle mie spalle e non ti farò le coccole prima di uscire. Non metterò i sacchetti nelle tasche per le tue caccone, magari toccherò il tuo guinzaglio, è ancora lì in entrata. Faccio una camminata e saluterò i tuo amici. Mi manchi da impazzire Oscar“.